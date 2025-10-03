Landini contro Meloni e Salvini: “Sciopero non è weekend lungo”

Il leader della Cgil, Landini, risponde alla premier e al ministro dei Trasporti: “Lo sciopero non è un weekend lungo, è una scelta di dignità e umanità”.

Landini contro Meloni: “Parole offensive”

Torna ad accendersi lo scontro politico sullo sciopero generale. Intervenendo a L’aria che tira su La7, il segretario della Cgil Maurizio Landini ha replicato alle parole di Giorgia Meloni, che aveva ironizzato sull’ipotesi di uno “sciopero per allungare il fine settimana”. Una battuta che il sindacalista giudica fuori luogo: “Pensavo che a un livello così basso un presidente del Consiglio non ci arrivasse mai. Serve rispetto per chi sceglie di scioperare. Non è un obbligo: chi lo fa rinuncia al suo stipendio, perché crede che la causa sia importante”.

Secondo Landini, la mobilitazione nasce dalla sensibilità di fronte al conflitto in Medio Oriente e agli episodi che il leader sindacale definisce un “genocidio”: “Quando la gente vede morire altre persone scatta un meccanismo di umanità e fratellanza. Non sono piazze politicizzate, ma cittadini normali che chiedono giustizia”.

La replica a Salvini: “Il diritto di sciopero non si tocca”

Non è mancato un affondo al ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che ha paventato la precettazione per fermare lo sciopero. Landini ha ribattuto con fermezza: “Il nostro sciopero è legittimo e rispetta la legge, i servizi minimi saranno garantiti. Se Salvini procede con la precettazione, mette in discussione il diritto di sciopero”. Il segretario della Cgil ha ribadito che la mobilitazione si inserisce in un quadro di emergenza internazionale e che l’adesione crescente dei cittadini dimostra la serietà delle motivazioni.

Un clima di tensione politica e sociale

Lo scontro tra governo e sindacati avviene in un momento di alta tensione, con piazze mobilitate e opinioni pubbliche divise. Se da un lato l’esecutivo punta a minimizzare l’impatto della protesta, dall’altro i sindacati difendono il carattere democratico della mobilitazione, sottolineando la natura personale e consapevole della scelta di scioperare. Una contrapposizione che rischia di allargarsi, con il conflitto politico che si intreccia al malessere sociale.