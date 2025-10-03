Chi è Francesca Atorino, la pacchista della Calabria che ha sfidato il Dottore ad Affari Tuoi

Francesca Atorino, 37 anni, infermiera di pronto soccorso di Praia a Mare, rappresenta la Calabria ad Affari Tuoi e gioca la sua partita accompagnata dal compagno Pino.

La storia personale e professionale di Francesca Atorino

La protagonista della puntata di Affari Tuoi del 2 ottobre 2025 è Francesca Atorino, la pacchista che rappresenta la Regione Calabria nel celebre game show di Rai 1. Nata il 12 gennaio 1988, Francesca ha 37 anni ed è originaria di Praia a Mare, in provincia di Cosenza, dove vive tuttora insieme alla sua famiglia. Nella vita di tutti i giorni lavora come infermiera di pronto soccorso, un mestiere che porta avanti con passione e dedizione. È mamma di due bambine e condivide da ben 18 anni la sua vita con il compagno Pino, che l’ha affiancata anche nello studio del programma.

La sua partecipazione a Affari Tuoi è iniziata ufficialmente lo scorso 20 giugno 2025, quando ha fatto il suo ingresso tra i pacchisti della trasmissione condotta dal Teatro delle Vittorie. Dopo la pausa estiva, è tornata sul piccolo schermo con la sua attesa partita contro il “Dottore”, seguita con curiosità dal pubblico.

Il rapporto con i compagni di gioco e la vita social

Oltre all’esperienza televisiva, Francesca Atorino si distingue per la sua attività sui social network. Sul suo profilo Instagram, infatti, è molto attiva e ama condividere momenti della sua quotidianità insieme alla famiglia, foto con le figlie e scatti che la ritraggono sorridente con gli amici. In particolare, ha stretto un forte legame con due colleghi pacchisti: Alice Pivotto del Veneto e Roberto del Friuli Venezia Giulia. La loro amicizia, nata tra i corridoi del programma, è stata dichiarata anche pubblicamente con messaggi affettuosi e post condivisi, tanto che Roberto ha scritto: “Resteremo per sempre legati, i nostri cuori si sono fusi”. Un legame che dimostra come Affari Tuoi riesca a unire persone di regioni diverse creando rapporti destinati a durare oltre la trasmissione.

Attraverso le sue stories, Francesca ha anche annunciato con entusiasmo la sua partita, invitando i follower a seguirla su Rai 1: “Dal Teatro delle Vittorie, vi aspettiamo, non mancate”. A fianco a lei, come sempre, il compagno Pino, che l’ha incoraggiata e sostenuta durante l’intera avventura televisiva.

La partita e l’esperienza ad Affari Tuoi

La partecipazione di Francesca Atorino non è stata solo un momento televisivo, ma una vera e propria sfida personale. Con coraggio e determinazione, ha affrontato le insidie del gioco fidandosi del proprio istinto fino all’ultimo pacco. Accanto a lei, oltre al sostegno della famiglia, non è mancato quello degli amici pacchisti già usciti dal gioco, che hanno seguito con partecipazione le sue scelte. La sua determinazione e la sua spontaneità hanno conquistato i telespettatori, rendendola una delle protagoniste più apprezzate della stagione.

La sua storia è quella di una donna che, tra lavoro in corsia, impegni familiari e televisione, è riuscita a rappresentare la Calabria con orgoglio in un programma seguito da milioni di italiani. Indipendentemente dal risultato della partita, la sua presenza ad Affari Tuoi rimane un’esperienza che l’ha arricchita umanamente e che ha lasciato il segno anche tra il pubblico a casa.