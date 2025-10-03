Trattamento VIP per i deputati italiani sulla Flotilla: sbarco immediato e ritorno a casa

Quattro parlamentari italiani, fermati a bordo della Flotilla diretta a Gaza, sono stati liberati dalle autorità israeliane e rientrano oggi a Roma da Tel Aviv.

Il fermo e la liberazione dei deputati

La vicenda della Flotilla ha coinvolto anche rappresentanti italiani delle istituzioni. Nella notte, quattro parlamentari trattenuti dalle autorità israeliane sono stati rilasciati con priorità rispetto agli altri partecipanti alla missione. Si tratta del senatore Marco Croatti, dell’eurodeputata Annalisa Corrado, del deputato Arturo Scotto e dell’eurodeputata Benedetta Scuderi. Il gruppo era a bordo dell’imbarcazione diretta verso le coste di Gaza quando è stato fermato dalla Marina israeliana. A differenza degli altri attivisti, i parlamentari non sono rimasti fino all’ultimo sulla nave: per loro si è proceduto subito con lo sbarco e con le pratiche di rilascio, un trattamento che ha sollevato riflessioni sulla gestione della vicenda.

Il ruolo della diplomazia italiana

L’immediata liberazione dei quattro esponenti politici è arrivata dopo una fitta rete di contatti diplomatici. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha interloquito direttamente con l’omologo israeliano Gideon Saar per ottenere il rilascio. Anche l’ambasciatore italiano in Israele, Luca Ferrari, ha confermato di aver parlato con i parlamentari subito dopo la loro uscita dal fermo, sottolineando che sono in buone condizioni e che non hanno subito maltrattamenti. Il personale consolare italiano si è recato ad Ashdod, il porto dove erano stati condotti i fermati, per seguire da vicino le procedure e garantire la sicurezza dei connazionali. Un’attività intensa che ha permesso di accelerare le pratiche di rientro, in un contesto internazionale già caratterizzato da tensioni altissime.

Il rientro in Italia e le iniziative per gli altri italiani

Dopo la liberazione, i parlamentari sono stati trasferiti all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, dove sono stati accolti dallo staff dell’ambasciata italiana. È previsto che rientrino a Roma con un volo di linea nelle prime ore della mattina. La Farnesina, oltre ad aver seguito passo dopo passo la situazione dei rappresentanti politici, sta lavorando anche per gli altri italiani coinvolti nella missione della Flotilla e ancora trattenuti in Israele. Sono in programma visite consolari per verificare le loro condizioni e predisporre i passaggi necessari al rientro in sicurezza.

La gestione della vicenda ha evidenziato la centralità dell’azione diplomatica italiana, intervenuta con rapidità per tutelare gli esponenti politici e con l’impegno di garantire assistenza a tutti i cittadini italiani coinvolti.