Puglia, Ostuni devastata dal nubifragio: strade allagate, treni bloccati e un uomo disperso

Un violento nubifragio ha colpito Ostuni: allagamenti, collegamenti ferroviari interrotti e un uomo disperso dopo essere stato trascinato via dall’acqua. Salva la donna che era con lui.

Nubifragio improvviso e città paralizzata

La città di Ostuni, in provincia di Brindisi, è stata travolta da un’improvvisa e violenta ondata di maltempo che ha trasformato le strade in fiumi e messo in ginocchio intere zone. In poche ore si sono registrati circa 70 millimetri di pioggia, accompagnati da una fitta grandinata che ha ricoperto le carreggiate con diversi centimetri di ghiaccio, rendendo impossibile la circolazione. Particolarmente colpita la marina di Villanova, dove l’acqua ha invaso case e attività commerciali, e la stazione ferroviaria di Ostuni, completamente allagata. L’acqua ha invaso il piazzale esterno e il sottopassaggio, costringendo Trenitalia a sospendere i collegamenti sulla tratta tra Ostuni e Brindisi. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e la protezione civile, impegnati a ripristinare la viabilità e a mettere in sicurezza le zone colpite.

Un uomo disperso travolto dall’acqua

Il bilancio più grave del nubifragio riguarda però la scomparsa di un uomo, dato per disperso nelle ore successive alla tempesta. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe scesa dalla propria auto, probabilmente per valutare la situazione, quando è stato investito dalla furia dell’acqua e trascinato via dalla corrente. La donna che viaggiava con lui, rimasta invece all’interno del veicolo, si è salvata. Le squadre di soccorso – vigili del fuoco, carabinieri, polizia e volontari – hanno avviato ricerche serrate, ma al momento non si hanno notizie positive. L’area è stata setacciata metro per metro, senza che il disperso sia stato ancora ritrovato. La vicenda ha scosso l’intera cittadina, già provata dai danni materiali e dall’interruzione dei principali servizi.

Danni e interventi della protezione civile

Mentre le ricerche proseguono, continua anche il lavoro dei tecnici e dei soccorritori per verificare l’entità dei danni subiti dalle abitazioni e dalle strutture pubbliche. Diversi scantinati e negozi sono stati allagati, mentre la grandine ha distrutto coltivazioni e danneggiato automobili in sosta. I residenti hanno raccontato scene di panico con strade trasformate in torrenti e auto in balia della corrente. Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza, evitando spostamenti non necessari e seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza. Le previsioni meteo indicano ancora instabilità nelle prossime ore, con il rischio di ulteriori piogge che potrebbero complicare le operazioni di soccorso. La priorità resta il ritrovamento dell’uomo disperso e il ripristino di condizioni minime di sicurezza per i cittadini di Ostuni.