Ballando, Nancy Brilli in lacrime per la morte del suo cane, la Lucarelli la gela

Momento toccante in diretta, ma il commento di Selvaggia Lucarelli divide lo studio e scatena una bufera social senza precedenti contro la giurata.

Lacrime e applausi per Nancy Brilli

Nella nuova puntata di Ballando con le stelle, la protagonista è stata l’attrice Nancy Brilli, che ha emozionato il pubblico raccontando in diretta la perdita della sua cagnolina Margot, un Labrador a cui era profondamente legata. Con la voce rotta dall’emozione, l’attrice ha dichiarato: “Adesso è nel paradiso dei cani buoni”. Poco dopo si è esibita con il maestro Carlo Aloia in un ballo sulle note di un brano struggente.

Il momento ha commosso gli spettatori e anche lo studio si è lasciato trasportare dall’atmosfera intima e intensa, con applausi calorosi e visi rigati dalle lacrime. Ma subito dopo, l’intervento della giuria ha cambiato il clima della serata.

Il commento di Selvaggia Lucarelli che gela lo studio

A prendere la parola è stata Selvaggia Lucarelli, che intervenendo sul voto ha dichiarato: “Capisco il dolore, ma non può esserci un bonus lutto per la morte del cane”. Una battuta pronunciata con apparente leggerezza, ma che ha avuto l’effetto di gelare lo studio. La conduttrice Milly Carlucci ha cercato di proseguire senza soffermarsi troppo, mentre Nancy Brilli, pur visibilmente colpita, ha mantenuto il controllo senza replicare.

Il pubblico da casa, però, non ha lasciato cadere la frase nel silenzio. In pochi minuti sui social si è scatenata una vera e propria ondata di reazioni, con l’hashtag #NancyBrilli balzato immediatamente tra i trend di X. Molti utenti hanno parlato di parole “ciniche” e “fuori luogo”, accusando la giurata di non avere sensibilità verso chi soffre per la perdita di un animale.

Bufera sui social e accuse alla giurata

I commenti online non si sono fermati. Decine di spettatori hanno espresso indignazione: “Quante cattiverie può dire la Lucarelli in una sola puntata”, ha scritto una telespettatrice. Un altro utente ha aggiunto: “Solo chi non ha mai amato un animale può dire una cosa simile”. In tanti hanno parlato di “invidia e accanimento”, ricordando i precedenti contrasti tra l’attrice e la giornalista.

Sui social sono circolati clip, meme e post polemici che hanno reso virale l’episodio. Alcuni hanno chiesto le scuse pubbliche della giurata, mentre altri hanno definito il suo intervento “da squalifica morale”. Non sono mancati i pochi che hanno preso le sue difese, sostenendo che il ruolo di giurata imponga a Selvaggia Lucarelli di giudicare anche nei momenti più difficili, e che il programma vive proprio di dinamiche di forte tensione.

In ogni caso, la puntata di Ballando con le stelle si è trasformata in poche ore nell’argomento più discusso del weekend televisivo, confermando ancora una volta quanto ogni parola pronunciata in diretta possa scatenare un terremoto mediatico.