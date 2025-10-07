Vannacci: “Salis, arrivo! Voterò la revoca dell’immunità”

Il generale ed eurodeputato della Lega, Roberto Vannacci, annuncia su X il suo voto favorevole alla revoca dell’immunità parlamentare di Ilaria Salis.

Il messaggio social prima del voto a Strasburgo

“Salis, arrivo! Sto andando a Strasburgo per votare la revoca dell’immunità alla signora Salis”. Con queste parole, accompagnate da una foto mentre si imbarca su un aereo, l’eurodeputato leghista Roberto Vannacci ha confermato la sua posizione in merito alla vicenda che riguarda l’europarlamentare di Avs, Ilaria Salis. Martedì l’aula del Parlamento europeo sarà chiamata a esprimersi sulla richiesta di revoca dell’immunità parlamentare della deputata.

Il caso di Ilaria Salis

La richiesta di revoca è stata avanzata dalle autorità giudiziarie ungheresi nell’ambito del procedimento a carico di Ilaria Salis, accusata di aver partecipato a un’aggressione a Budapest contro alcuni militanti di estrema destra. Dopo la sua elezione a Bruxelles, Salis aveva ottenuto l’immunità, ma la magistratura ungherese ha chiesto formalmente la sospensione delle tutele parlamentari per proseguire il processo.

Una vicenda che divide la politica

La posizione di Vannacci rientra in un quadro politico particolarmente acceso. Da un lato, la Lega e il centrodestra hanno più volte sottolineato la necessità di garantire che i processi seguano il loro corso. Dall’altro, il fronte di Avs e parte della sinistra continua a difendere Ilaria Salis, denunciando le condizioni in cui è stata detenuta in Ungheria e parlando di persecuzione politica. La votazione a Strasburgo si preannuncia come un momento di forte contrapposizione politica.