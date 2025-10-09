Corona gela Berlinguer su Ilaria Salis: «Non l’ho difesa, deve essere giudicata in Italia»

A È sempre Cartabianca, lo scrittore, Corona, precisa la sua posizione sul caso Salis e provoca l’irritazione della conduttrice.

Lo scontro in diretta

Nel corso della puntata di martedì 7 ottobre di È sempre Cartabianca su La7, il duetto tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer si è acceso sul caso Ilaria Salis, salvata dal Parlamento europeo con un voto favorevole al mantenimento dell’immunità.

Alla richiesta di un commento, lo scrittore-alpinista ha spiazzato la conduttrice: «Sono contento, ma devo chiarire alcune cose fastidiose. Mi sono arrivate mail che mi dicono che mi devo vergognare per aver difeso la Salis… Sono duri d’orecchi perché non hanno capito il mio ragionamento».

Corona ha infatti precisato di non aver mai difeso la parlamentare di Avs sul piano delle accuse mosse in Ungheria: «Non è che mi stia molto simpatica la Salis… Io non l’ho difesa. Volevo, voglio e vorrò sempre che fosse giudicata in Italia, e se ha sbagliato deve pagare».

La replica della conduttrice

Le parole di Corona sulle occupazioni hanno fatto scattare la reazione di Berlinguer: «Guardi che non ha invaso nessuna casa, in Ungheria è processata per un altro tipo di accusa, non c’entrano niente le case». Lo scrittore ha replicato duramente:

«Ho detto che non approvo il metodo Salis», ribadendo di essere consapevole che il processo ungherese riguardi un presunto pestaggio politico, ma senza ritrattare la critica alle posizioni dell’eurodeputata sulle occupazioni.

La posizione di Corona

Corona ha voluto ribadire in modo netto la sua linea: «Ho detto che non vorrei mai che la Salis venga giudicata da Orban, perché finirebbe nelle mani di un fascista che la odia. Quello che ha fatto lo chiarirà lei, ma vorrei che fosse giudicata in Italia».

E ancora: «Sono contento che sia stata salvata per un voto. Ma probabilmente c’è qualcuno che vuole rispedirla lì».

Una presa di posizione che, pur distinguendosi dalle accuse della destra e dal sostegno incondizionato della sinistra, ha messo in difficoltà la stessa Berlinguer, costretta a intervenire per correggere e puntualizzare le affermazioni dell’ospite.