Ryanair dice no ai cani in cabina: ““Abbiamo già abbastanza problemi con gli umani”.

Dopo la delibera Enac che consente l’imbarco di animali anche di taglia grande, il Ceo Eddie Wilson chiude la porta: “Abbiamo già abbastanza problemi con gli umani”.

Enac apre alle nuove regole per gli animali

Il 12 maggio 2025 l’Enac ha approvato una delibera che consente l’imbarco di cani e gatti in cabina, superando le vecchie restrizioni. La norma prevede che gli animali possano viaggiare anche sopra i sedili, dentro trasportini idonei e fissati con cinture o altri sistemi di sicurezza, purché il peso complessivo di animale e contenitore non superi quello medio di un passeggero. Una decisione accolta con entusiasmo da molti proprietari di animali, desiderosi di evitare il disagio e i rischi legati al trasporto in stiva. Lo scorso 25 settembre, un volo sperimentale Ita Airways da Milano Linate a Roma Fiumicino aveva già mostrato come fosse possibile far volare cani di taglia media e grande a bordo.## Ryanair boccia l’idea: “Troppa burocrazia”

Nonostante l’apertura dell’Enac, non tutte le compagnie aeree sono disposte ad adeguarsi. La low-cost Ryanair ha escluso categoricamente la possibilità di accogliere cani di taglia medio-grande in cabina. Il Ceo Eddie Wilson, intervistato da Adnkronos, ha dichiarato: “So che alcune persone amano i loro cani e farebbero qualsiasi cosa per loro, ma non portiamo i cani sugli aerei, è troppo complicato.” Tra le difficoltà indicate ci sono questioni burocratiche e logistiche, come la gestione dei percorsi in aeroporto, la separazione dagli spazi frequentati da persone allergiche e la verifica dei documenti. “Dobbiamo tenere conto delle allergie e di tutti i tipi di problemi. Abbiamo già abbastanza problemi con i documenti per gli esseri umani, figuriamoci con quelli per i cani”, ha aggiunto Wilson, chiudendo la porta a ogni possibile apertura nel breve termine.## Per ora si vola solo con cani piccoli

La posizione di Ryanair rappresenta una battuta d’arresto per chi sperava in una svolta. Anche Ita Airways, dopo il volo test, non ha ancora comunicato quando renderà operativo il servizio. In attesa di regole più chiare, restano valide le norme precedenti: potranno viaggiare in cabina solo gli animali di piccola taglia, solitamente con un peso tra i 7 e i 10 chili, compreso il trasportino. Tutti gli altri dovranno continuare a essere trasportati nella stiva, secondo le procedure tradizionali. Il tema rimane aperto: nei prossimi mesi Ministero dei Trasporti, Enac, gestori aeroportuali e compagnie aeree discuteranno nuove linee guida per conciliare esigenze di sicurezza, igiene e benessere animale.