Sondaggi 2025, Meloni vola, Schlein si rafforza, cade M5S, sale FI scende Lega

Sondaggi, a tre anni dalle elezioni politiche, fotografa un centrodestra stabile e dominante. Pd in crescita, Movimento 5 Stelle in forte calo.

Sondaggi, Fratelli d’Italia in testa, Meloni consolida la leadership

La nuova Supermedia Agi/YouTrend, pubblicata in occasione del terzo anniversario delle elezioni del 2022, segna una tappa importante nel bilancio politico della legislatura. A dominare il panorama resta Fratelli d’Italia, che cresce ancora e tocca il 30% delle preferenze, guadagnando 4 punti rispetto a tre anni fa. Un risultato che conferma la leadership di Giorgia Meloni e la tenuta del governo di centrodestra.

Sorprende la stabilità degli alleati: Lega e Forza Italia mantengono sostanzialmente le proprie posizioni, con un leggero vantaggio per il partito di Matteo Salvini (8,7%) su quello guidato da Antonio Tajani (8,6%). Un dato simbolico, perché non accadeva da un anno e mezzo. Il centrodestra nel complesso si attesta al 48,4%, con un incremento complessivo di 4,6 punti rispetto alle elezioni del 2022.

Opposizioni in ripresa: il Pd si rafforza, male il M5S

Sul fronte delle opposizioni, il Partito Democratico di Elly Schlein mostra segni di ripresa e sale al 21,8%, in crescita di 2,7 punti. Positivo anche l’andamento dell’Alleanza Verdi-Sinistra, che registra lo stesso incremento percentuale (+2,7%) raggiungendo il 6,3%.

In difficoltà invece il Movimento 5 Stelle, che perde 2,4 punti e scivola al 13%. Un calo netto che riflette la crisi di consenso e la perdita di centralità di Giuseppe Conte, sempre più schiacciato tra la crescita del Pd e la forza consolidata della premier.

Male anche le forze dell’ex Terzo Polo: Azione si ferma al 3,3%, Italia Viva al 2,3%, mentre +Europa cala all’1,8%.

Coalizioni: centrodestra dominante, centrosinistra cresce ma resta distante

La fotografia complessiva delinea un’Italia politica ancora saldamente orientata verso destra. La coalizione di governo (FdI, Lega, FI e Noi Moderati) mantiene un vantaggio netto con quasi 19 punti di distacco sul centrosinistra, che si attesta al 29,9% (+3,8).

Chiude la classifica il Terzo Polo, che con il 5,6% perde 2,2 punti, mentre le forze minori scendono al 3%, quasi dimezzando il peso del 2022 (quando raccoglievano il 7%).

La Supermedia conferma dunque tre certezze: Meloni continua a crescere, Schlein consolida la sua base ma resta distante, e Conte è il vero sconfitto di questo terzo anniversario politico.