Sondaggi 2025: tsunami Meloni, calo Pd e M5S, salgono Lega e FI

Il partito di Giorgia Meloni si conferma al 30,5% nei sondaggi e guadagna terreno. In salita anche Forza Italia e Lega, mentre Pd e M5S perdono consensi.

Sondaggi, Fratelli d’Italia stabile in testa, opposizioni in calo

Secondo l’ultimo sondaggio Dire-Tecnè, realizzato tra l’8 e il 9 ottobre, Fratelli d’Italia consolida la propria leadership politica e continua a crescere. Nonostante le polemiche sulle manifestazioni pro Gaza e le critiche alla linea dell’esecutivo sulla guerra in Medio Oriente, il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,3% rispetto alla scorsa settimana e raggiunge il 30,5% dei consensi.

Al secondo posto si conferma il Partito Democratico, che però registra un lieve calo e scende al 21,3% (-0,1% in sette giorni, -0,2% su base mensile). Seguono il Movimento 5 Stelle, in flessione al 12,5% (-0,3% settimanale), e Forza Italia, che cresce all’11,3% (+0,2% in una settimana, +0,3% su base mensile). Per il partito fondato da Silvio Berlusconi, l’aumento dei consensi potrebbe essere legato alla vittoria in Calabria, dove gli azzurri sono risultati i più votati.

In crescita anche la Lega, che arriva all’8,6%, con un aumento di 0,1 punti in una settimana e un progresso identico rispetto al mese precedente, nonostante le tensioni interne provocate dalle dichiarazioni del generale Roberto Vannacci, vicesegretario del partito, malvisto dall’ala più moderata.

Il centrosinistra arranca, Azione in ripresa

Nel campo dell’opposizione di sinistra, Alleanza Verdi e Sinistra scende al 6% (-0,2% in sette giorni, -0,5% in un mese). In leggera risalita Azione di Carlo Calenda, che guadagna lo 0,2% in una settimana e lo 0,3% in un mese, portandosi al 3,5%. Italia Viva di Matteo Renzi rimane stabile all’1,8%, mentre +Europa cala all’1,4% (-0,1%).

Nel complesso, la maggioranza di centrodestra si mantiene sopra il 50% dei consensi, con Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega che, insieme, sommano circa il 50,4%, consolidando la loro posizione dominante sullo scenario politico italiano.

Il borsino dei leader

Sul fronte della fiducia personale, Giorgia Meloni continua a essere la figura politica più apprezzata. La premier guadagna mezzo punto in una settimana e arriva al 46,1% di valutazioni positive. In seconda posizione si piazza Antonio Tajani con il 39,4% (+0,4%), seguito da Giuseppe Conte, che scende al 31,3% (-0,3%).

La segretaria del Pd Elly Schlein è quarta con il 28,9% (-0,2% settimanale, -0,4% su base mensile), mentre Matteo Salvini recupera leggermente e sale al 27,2% (+0,2%).

Più indietro Carlo Calenda con il 20,8% (+0,1%), Angelo Bonelli al 15,8%, Nicola Fratoianni al 15,3% (-0,2% entrambi), Riccardo Magi al 14,3% (-0,1%) e Matteo Renzi al 13,5% (-0,1%).