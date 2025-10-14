Toscana, Vannacci dopo la batosta: “Barra dritta, continuerò a lavorare per gli italiani”

Dopo il flop della Lega in Toscana, il generale Roberto Vannacci non arretra: “Chi vota ha sempre ragione”. E spunta l’ipotesi di una candidatura in Puglia.

Il commento di Vannacci dopo il voto in Toscana

Dopo la deludente performance della Lega alle elezioni regionali in Toscana, il generale Roberto Vannacci, vicesegretario del partito e responsabile della campagna elettorale nella regione, ha commentato a caldo l’esito del voto. Il centrodestra, che aveva puntato sul sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, non è riuscito a strappare la guida della regione al presidente uscente Eugenio Giani, sostenuto dal Partito Democratico e dal campo largo.

“Chi vota ha sempre ragione e i toscani si sono espressi”, ha dichiarato Vannacci all’AdnKronos, riconoscendo con pragmatismo il verdetto delle urne. Nessuna resa, però, da parte del generale, che si è detto determinato a proseguire il proprio impegno politico. “Io continuerò a lavorare per gli italiani e per i toscani”, ha ribadito, rimarcando i pilastri della sua linea programmatica: “Servono più sviluppo, più infrastrutture, meno tasse, più agricoltura e prodotti enogastronomici di eccellenza, più nascite, più famiglia e uno stato sociale che non sia eroso da chi non contribuisce con un solo centesimo al suo mantenimento”.

Vannacci, con il suo tono diretto e militare, ha poi aggiunto: “Sono uno dei pochi politici che non cambia atteggiamento per compiacere l’elettorato. Barra sempre a dritta”. Una frase che riassume la sua filosofia: rigore, coerenza e nessuna concessione alla convenienza politica.

Dopo la sconfitta, si apre la pista pugliese

La sconfitta in Toscana non sembra aver rallentato l’ascesa del generale, che potrebbe presto spostare il proprio impegno politico a sud. In Puglia, infatti, cresce l’ipotesi di una sua candidatura alle elezioni regionali in programma il 23 e 24 novembre.

A spingere apertamente per la sua presenza è il senatore leghista Roberto Marti, segretario regionale del partito. “Mi auguro che alle 15:01, tolta la Toscana, Roberto Vannacci sia candidato, come il sottoscritto, nelle liste pugliesi per portare alla coalizione di centrodestra una forza maggiore e dare entusiasmo a questa coalizione”, ha dichiarato.

La Lega punta così a rilanciare la propria immagine e a rafforzare la coalizione guidata dal candidato presidente Luigi Lobuono, cercando di capitalizzare la popolarità e la riconoscibilità del generale. Una mossa che potrebbe dare nuova linfa al partito in una regione dove il centrodestra punta a riconquistare consenso dopo anni di dominio del centrosinistra.

Una strategia per ripartire

La possibile candidatura di Vannacci in Puglia rappresenterebbe una scommessa per la Lega e per l’intera coalizione. Dopo il passo falso toscano, il partito di Matteo Salvini cerca di riaccendere l’entusiasmo e puntare su volti forti e identitari. Vannacci, con il suo profilo deciso e il linguaggio diretto, incarna perfettamente la linea dura che una parte dell’elettorato continua ad apprezzare.