Affari Tuoi, la concorrente a De Martino: “Ho fatto il provino per La ruota della fortuna ma non mi hanno presa e sono venuta qui”, la reazione del conduttore

Durante la puntata Luca e Noemi vincono 100.000 euro, ma una battuta di Stefano su La Ruota della Fortuna scatena il sorriso in studio.

Una vincita da 100.000 euro e una gag inaspettata

Serata fortunata quella di ieri per Affari Tuoi, il celebre gioco di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. I protagonisti della puntata, Luca e Noemi, hanno deciso di non accettare l’ultima offerta del Dottore e di aprire il loro pacco, scoprendo al suo interno la cifra più alta in gioco: 100.000 euro. L’entusiasmo in studio è esploso, ma il momento di festa è stato preceduto da un siparietto esilarante che ha coinvolto il conduttore e una concorrente della Campania, la dottoressa Marianna.

La donna, presentandosi, ha spiegato: «Buonasera a tutti, io sono Marianna, vengo da Melito, in provincia di Napoli, e sono un chirurgo vascolare». A quel punto, De Martino, con la sua consueta ironia, ha scherzato: «Scusi? Non ho capito! Un chirurgo?! Noi siamo passati dai laureati ai chirurghi vascolari, io direi che stiamo proprio esagerando. Secondo me questa ragazza ha fatto il provino per un altro gioco, non l’hanno presa e allora è venuta qui».

Marianna cita La Ruota della Fortuna, Stefano risponde col sorriso

La replica della concorrente ha spiazzato tutti. Ridendo, Marianna ha ammesso: «In effetti è vero, ho provato a La Ruota della Fortuna». Un riferimento diretto al game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, diretto competitor del programma di Rai 1.

La reazione di Stefano De Martino è stata immediata e divertita: «Eh vabbè, ma io lo sapevo, ero certo che era andata così». Una battuta che ha fatto ridere il pubblico e alleggerito ulteriormente l’atmosfera, trasformando un possibile momento di imbarazzo in un’occasione di ironia.

Negli ultimi mesi, infatti, il conduttore napoletano è finito spesso al centro di confronti e paragoni tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, due programmi che dominano l’access prime time e si contendono l’attenzione del pubblico italiano.

Le frecciatine tra Rai e Mediaset e il dibattito sulla “fortuna”

Negli ultimi tempi, De Martino ha risposto con ironia alle critiche ricevute da alcuni volti di Mediaset, tra cui Pier Silvio Berlusconi e Gerry Scotti, secondo i quali il format di Affari Tuoi sarebbe troppo vicino al gioco d’azzardo e alla “ludopatia televisiva”. Il conduttore, anziché restare in silenzio, ha scelto di replicare sul suo stesso palco con battute pungenti: «Come sapete, qui è solo questione di fortuna. Noi non vogliamo abilità di nessun tipo. Siete laureati e avete dei master? A casa! Parlate italiano bene? Statevene a casa. Sapete fare le divisioni? Non fate nemmeno i provini».

In un’altra puntata ha rincarato la dose: «Oddio ma oggi sono tutti laureati da noi? Mi dispiace, ma questo concorrente non può partecipare. La colpa è tutta della laurea. Tranquillo, posso raccomandarlo per un altro show, mi faccia fare una telefonata. Noi qui laureati non ne vogliamo».

Con il suo stile ironico e diretto, De Martino ha saputo trasformare le frecciatine in momenti di spettacolo, consolidando il successo del programma che continua a registrare ascolti record.

Rai e Mediaset, la sfida a colpi di minuti

C’è però un aspetto su cui Gerry Scotti e Stefano De Martino sembrano essere perfettamente d’accordo: gli orari. Entrambi i programmi sforano sistematicamente, prolungandosi fino a tarda sera. Ieri De Martino ha passato la linea a Blanca alle 21:45, mentre Scotti ha chiuso La Ruota della Fortuna alle 21:53. Una sfida che si gioca anche sui minuti, tanto che le prime serate di Rai 1 e Canale 5 finiscono per iniziare sempre più tardi, ormai quasi alle 22:00.

Intanto, tra ironia e colpi di scena, Affari Tuoi continua a tenere incollati milioni di spettatori, confermando Stefano De Martino come uno dei volti più amati e versatili della televisione italiana.