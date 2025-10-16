Vespa perde la pazienza con l’avvocato Lovati: “Io non faccio intrattenimento, vede qualcuno ballare qui?”

Scontro a Porta a Porta tra Bruno Vespa e l’avvocato Massimo Lovati sul delitto di Garlasco. Il conduttore difende la natura informativa del programma.

Tensione in diretta durante Porta a Porta

La puntata di Porta a Porta andata in onda il 14 ottobre su Rai1 si è trasformata in un acceso confronto tra il conduttore Bruno Vespa e l’avvocato Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, coinvolto nel dibattito sul delitto di Garlasco, il caso dell’omicidio di Chiara Poggi. Durante il collegamento, l’avvocato ha definito il talk “una trasmissione di intrattenimento”, scatenando la pronta e risentita reazione del giornalista.

La puntata era dedicata all’ennesima ricostruzione di uno dei casi più discussi della cronaca italiana. In studio erano presenti giornalisti e ospiti per discutere gli sviluppi più recenti, ma l’atmosfera si è rapidamente surriscaldata dopo le parole di Lovati, che ha esordito con un commento giudicato fuori luogo: “Siamo in un programma, come tutti gli altri, di intrattenimento.”

La replica piccata di Bruno Vespa

La risposta di Bruno Vespa non si è fatta attendere. Con tono ironico ma visibilmente infastidito, il conduttore ha ribattuto: “No, no, di informazione. Il nostro è un programma di informazione. Corona magari fa anche altro.” Il riferimento era ai contatti dell’avvocato con Fabrizio Corona, di recente coinvolto in alcune vicende mediatiche legate proprio al caso Garlasco.

Nonostante la precisazione, Lovati ha insistito, sostenendo che anche Porta a Porta, pur occupandosi di cronaca, “ha una componente di intrattenimento”. A quel punto, Vespa ha perso la pazienza: “Questa non è una trasmissione di intrattenimento, abbia pazienza. Vede qualcuno ballare? Qualcuno giocare, appeso ai lampadari o che apre i pacchi? No, quella è un’altra cosa.” Un’affermazione sarcastica ma diretta, con cui il conduttore ha voluto difendere la serietà della sua trasmissione, considerata da anni uno dei principali spazi di approfondimento giornalistico della televisione italiana.

Il dibattito si accende: interviene anche Biavardi

A sostenere Vespa è intervenuto anche Andrea Biavardi, direttore della rivista Oggi, presente in studio. “Io faccio il giornalista da 45 anni e non faccio intrattenimento sugli omicidi. Mi dispiace, ma questa accusa non la accetto.” L’avvocato Lovati, però, è rimasto fermo sulle sue posizioni, replicando con calma: “Ognuno la pensa come vuole.”

L’irritazione di Vespa è cresciuta ulteriormente: “Mi scusi, ma allora se questa è una trasmissione di intrattenimento, uno può dire quello che vuole? Anche un avvocato, che riveste un ruolo professionale in un caso così tragico, può trasformarsi in che cosa, esattamente?”

A quel punto Lovati ha tentato di riportare il tono del confronto a un livello più pacato, spiegando che il suo intento non era denigrare la trasmissione ma sottolineare come anche nei programmi televisivi si possa contribuire al dibattito pubblico: “L’avvocato ha una missione verso la verità, e la dimostra anche nelle trasmissioni di intrattenimento.”

Il caso Garlasco torna al centro del dibattito

Lo scambio tra Vespa e Lovati ha rapidamente fatto il giro dei social, dividendo l’opinione pubblica tra chi ha difeso il conduttore per la sua fermezza e chi ha ritenuto eccessiva la sua reazione. Intanto, il caso Garlasco continua ad attirare l’attenzione dei media, a vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, con nuove ipotesi e testimonianze che alimentano il dibattito televisivo e giudiziario.

