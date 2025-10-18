Sondaggi 2025, Fratelli d’Italia vola, distacco record su Pd e M5S, duello Lega-FI

Ultimi sondaggi Only Numbers per Porta a Porta conferma il primato di Giorgia Meloni. Il Pd regge al 22,5%, mentre il Movimento 5 Stelle crolla sotto l’11%.

Sondaggi, Fratelli d’Italia domina, Pd stabile ma lontano

Il nuovo sondaggio realizzato da Only Numbers per Porta a Porta fotografa una situazione politica in cui Fratelli d’Italia consolida il suo ruolo di forza trainante del Paese. Il partito guidato dalla premier Giorgia Meloni raggiunge il 31%, superando la soglia psicologica del 30% e confermandosi nettamente in testa.

A distanza, ma stabile rispetto alle precedenti rilevazioni, il Partito Democratico di Elly Schlein, che si attesta al 22,5%, mantenendo il ruolo di principale partito d’opposizione ma con un divario di quasi 9 punti da FdI.

La premier, secondo gli analisti, beneficia ancora di un consenso strutturale legato alla percezione di solidità del governo, mentre i dem devono affrontare la difficoltà di costruire un fronte alternativo credibile in vista delle prossime politiche del 2027.

M5S in crisi, duello tra Forza Italia e Lega

Prosegue invece il momento complicato per il Movimento 5 Stelle, che si ferma al 10,9%. Dopo una lieve ripresa nei mesi precedenti, il partito di Giuseppe Conte non riesce a colmare la distanza con il Pd, perdendo ulteriori consensi rispetto alle ultime regionali in Marche, Calabria e Toscana, dove ha registrato risultati inferiori alle aspettative.

Nel centrodestra, continua la sfida interna tra Forza Italia e Lega. Gli azzurri, spinti dalla figura moderata di Antonio Tajani, si attestano al 9%, superando leggermente il partito di Matteo Salvini, fermo all’8,3%.

Un duello che, pur giocandosi su pochi decimali, si riflette anche sul piano politico: entrambi i partiti cercano di affermare la propria identità all’interno della maggioranza, in vista della prossima legge di bilancio.

I partiti minori: Verdi-Sinistra sopra il 6%, Calenda e Renzi sotto soglia

Nell’area progressista, Alleanza Verdi-Sinistra conferma la sua tenuta con un 6,8%, consolidandosi come terza forza dell’opposizione e mantenendo una base elettorale stabile attorno al 6-7%.

Tra i centristi, Azione di Carlo Calenda raggiunge la soglia del 3,1%, mentre Italia Viva di Matteo Renzi resta appena sotto, con il 2,9%. In coda, +Europa di Riccardo Magi si ferma all’1,6%, e Noi Moderati di Maurizio Lupi chiude la classifica con appena 0,7%.

Il sondaggio conferma dunque uno scenario politico in cui la leadership di Giorgia Meloni rimane salda, mentre le opposizioni faticano a trovare una strategia comune in grado di ridurre il vantaggio del centrodestra.