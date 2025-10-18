Elly Schlein difende Landini e attacca Meloni: “Basta vittimismo, pensi alle vere vittime”

La leader del Pd, Schlein, si schiera con Maurizio Landini e lancia una stoccata a Giorgia Meloni: “Si concentri sui problemi del Paese, non sulle polemiche”.

Schlein contro Meloni: “Basta fare la vittima ogni giorno”

La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, rompe il silenzio e interviene a gamba tesa nella polemica tra il governo e la Cgil. La leader dem ha espresso un chiaro sostegno al segretario generale Maurizio Landini, difendendolo dalle critiche arrivate da Giorgia Meloni dopo le sue ultime dichiarazioni.

«Meloni dovrebbe smetterla di fare la vittima ogni giorno e concentrarsi sulle vere vittime», ha tuonato Schlein, aggiungendo che «Landini ha già chiarito il senso della sua frase». Le parole della segretaria dem arrivano in un momento di forte tensione politica tra sindacati e governo, con la Cgil tornata in piazza contro le politiche economiche e sociali dell’esecutivo.

Difesa a tutto campo di Landini

La segretaria del Pd ha voluto chiudere ogni spazio all’interpretazione delle parole del leader sindacale, sottolineando come «le polemiche strumentali della destra non aiutino nessuno». L’obiettivo, secondo Schlein, deve essere quello di riportare il dibattito politico sui temi concreti: lavoro, salari e diritti.

«Serve meno propaganda e più ascolto – ha detto – perché chi lavora in questo Paese continua a vivere nell’incertezza. Landini rappresenta milioni di lavoratori che chiedono risposte, e non può essere trasformato in un bersaglio politico». Con queste dichiarazioni, la segretaria ha voluto ribadire la vicinanza del Partito Democratico al sindacato più rappresentativo del Paese, tracciando una linea comune con la Cgil in vista delle future battaglie sociali.

Entusiasmo per il “campo largo” e i risultati elettorali

Nello stesso intervento, Schlein ha espresso grande soddisfazione per i risultati delle ultime elezioni regionali, che hanno rafforzato la coalizione progressista. «Sono molto felice che la coalizione progressista abbia preso forma – ha affermato –. Alle ultime elezioni l’abbiamo presentata in tutta Italia, e questo nel centrosinistra non succedeva da vent’anni».

La segretaria ha poi annunciato che il percorso non si ferma qui: «Ovviamente non finisce qua, perché dobbiamo mettere in campo un progetto per il Paese».

Un messaggio chiaro, rivolto ai potenziali alleati del centrosinistra, con l’intenzione di consolidare il cosiddetto “campo largo” in vista delle prossime sfide politiche.