Benedetta Parodi innamorata di Bari: “Ho mangiato benissimo con 8 euro”

La conduttrice elogia il cibo barese e lo street food di Madonnella: “Si sta benissimo qui, non capisco perché devo vivere a Milano”.

Una pausa gustosa sul lungomare di Bari

Seduta su una panchina del lungomare, con il mare sullo sfondo e un sacchetto pieno di specialità appena sfornate, Benedetta Parodi ha raccontato ai suoi follower il suo entusiasmo per lo street food barese. La conduttrice e scrittrice, volto amatissimo della televisione italiana per i suoi programmi di cucina, ha condiviso sui social un video in cui degusta con evidente soddisfazione focaccia, focaccia con le patate, panzerotti e un pan brioche ripieno, tutti acquistati in un panificio del quartiere Madonnella, uno dei più autentici e caratteristici di Bari.

“Si sta benissimo e si mangia benissimo, quanto è bella Bari, non capisco perché devo vivere a Milano”, ha esclamato la Parodi, lasciandosi andare a un momento di pura ammirazione per la città pugliese e la sua cucina popolare. Un commento spontaneo che ha subito conquistato migliaia di utenti, tra risate e orgoglio locale.

L’amore per la cucina del Sud

La tappa barese non è stata casuale. Negli ultimi mesi, Benedetta Parodi ha mostrato una particolare predilezione per il Sud Italia, visitando spesso le regioni meridionali alla ricerca di sapori autentici e ricette tradizionali. Tra le strade di Bari ha trovato ciò che da sempre racconta nelle sue trasmissioni: la semplicità genuina del cibo e il calore dell’accoglienza.

La conduttrice ha sottolineato un dettaglio che ha fatto il giro del web: “Ho comprato tutto questo con 8 euro”, ha detto mostrando il suo piccolo tesoro gastronomico. Un prezzo che, nella sua Milano, è ormai impensabile per un pasto completo. Il messaggio è chiaro: a Bari, con pochi euro si può assaporare un patrimonio culinario che unisce qualità, tradizione e generosità.

Reazioni social e orgoglio barese

Il video, pubblicato sui profili ufficiali della Parodi, ha rapidamente fatto il giro dei social, scatenando centinaia di commenti. In tanti, soprattutto pugliesi, hanno ringraziato la conduttrice per le sue parole e per aver dato visibilità a una città che, anche attraverso il cibo, continua a conquistare chi la visita. “Grazie Benedetta, Bari ti aspetta ancora!”, scrive un utente, mentre un altro commenta: “Hai scoperto il segreto della felicità: focaccia e mare!”.

Con la sua spontaneità, Benedetta Parodi ha trasformato un semplice pranzo in un elogio sincero alla cultura gastronomica barese. E tra un morso e l’altro, la sua frase è già diventata virale: “Si sta benissimo qui, non capisco perché devo vivere a Milano”.