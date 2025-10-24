Bari, via Sparano si accende di luce: parte in anticipo l’atmosfera natalizia

Alle 18 l’accensione ufficiale delle luminarie: oltre 160mila led illumineranno la strada simbolo dello shopping barese. In arrivo anche gli allestimenti in via Manzoni.

Via Sparano si veste di Natale

A Bari il Natale arriva in anticipo. Alle 18 di questa sera verranno accese le luminarie natalizie in via Sparano, una delle vie più rappresentative del centro cittadino. L’iniziativa, promossa nell’ambito dell’accordo quadro biennale per l’allestimento delle installazioni luminose, ha l’obiettivo di valorizzare i luoghi simbolo della città e di sostenere il commercio locale, anticipando la magia natalizia con giochi di luce suggestivi e a basso impatto energetico.

Dopo l’accensione dei giorni scorsi in via Argiro, anche via Sparano si prepara a brillare: lungo il suo percorso sono state posizionate 56 colonne luminose a coppie contrapposte, con drappeggi, puntali a stella e un soffitto di luce incrociata. Ogni colonna, rivestita da un basamento dorato lucido, è dotata di 2.880 led a basso consumo, per un totale di oltre 161mila punti luce.

Un progetto tra estetica e sostenibilità

L’intero impianto è stato progettato per coniugare bellezza ed efficienza energetica, grazie all’uso esclusivo di tecnologie led e a sistemi di alimentazione a basso assorbimento dotati di temporizzazione automatica. In cima a ogni colonna è collocato un puntale tridimensionale rivestito da 15 metri di flex-neon led, che forma una stella luminosa ben visibile anche a distanza. In totale, i 56 puntali impiegano 840 metri di neon flessibile, contribuendo alla verticalità scenografica dell’allestimento.

Il cielo di via Sparano sarà inoltre attraversato da 960 stringhe luminose, disposte con un intreccio regolare tra luce bianco caldo e bianco freddo, che creeranno un suggestivo effetto “soffitto di luce”. A ogni incrocio principale, tre stelle tridimensionali a otto punte del diametro di un metro e mezzo aggiungeranno profondità e prospettiva al percorso, offrendo un’esperienza visiva spettacolare ai passanti.

Presto le luci anche in via Manzoni e nella città vecchia

Dopo via Argiro e via Sparano, nei prossimi giorni sarà la volta di via Manzoni, dove verranno installati pali illuminati e archi prospettici simili a quelli del centro. Previsto anche un allestimento speciale nella città vecchia, con rosoni e pannelli luminosi distribuiti in 18 punti di accesso, oltre a un gioco di luci in piazza Mercantile.

Le installazioni di via Sparano sono state finanziate dall’accordo quadro comunale e da due sponsorizzazioni private, Acmei Sud spa e ditta Paulicelli, che hanno contribuito con nove colonne tridimensionali ciascuna. “L’obiettivo – spiegano dal Comune – è rendere il centro più accogliente e sostenere i commercianti nel periodo che precede il Natale”.