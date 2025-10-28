Vannacci e la “Decima” di Elia Viviani: bufera social sul post del generale, “Fossi in lui ti denuncerei”

Il gesto del ciclista Elia Viviani, che ha segnato la fine della sua carriera, è stato frainteso da Roberto Vannacci, scatenando polemiche e ironie sul web.

Vannacci, Il gesto simbolico del ciclista e l’interpretazione del generale

Domenica 26 ottobre, il campione di ciclismo Elia Viviani ha concluso la sua carriera con una vittoria e un gesto semplice ma carico di significato: ha tracciato una “X” con le braccia, come a chiudere idealmente un capitolo importante della sua vita sportiva.

Una celebrazione personale e simbolica, interpretata però in modo controverso dal generale Roberto Vannacci, oggi vicesegretario della Lega.



Sui suoi canali social, l’eurodeputato ha pubblicato la foto di Viviani con la didascalia: «Un’altra Decima per l’Italia!», rievocando così un’espressione già utilizzata in passato e più volte criticata per la sua ambiguità storica.

Il riferimento alla Decima e le polemiche ricorrenti

La frase scelta da Vannacci ha immediatamente scatenato polemiche. Molti utenti hanno ricordato che il termine “Decima” evoca, per molti, la X Flottiglia MAS, corpo militare della Repubblica Sociale Italiana, associato al fascismo.

Il generale si era già trovato al centro di controversie simili durante la campagna elettorale per le Europee 2024, quando aveva invitato i suoi sostenitori a tracciare “una decima” sul simbolo della Lega.

Anche allora, Vannacci aveva precisato di riferirsi non al reparto fascista ma all’unità speciale della Regia Marina, operativa durante la Seconda guerra mondiale.

Nonostante le spiegazioni, il riferimento continua a sollevare reazioni contrastanti, specie quando viene riproposto in contesti apparentemente lontani dalla politica o dalla storia militare.

Ironia e critiche sui social

Sotto il post del generale, gli utenti di X si sono scatenati con commenti ironici e battute pungenti.

C’è chi ha ricordato i risultati elettorali della Lega in Toscana, osservando che la X di Viviani “simboleggia quella che gli elettori non hanno tracciato accanto al nome del generale”.



Altri hanno scherzato: “Il prossimo post sarà sulla decima di X-Factor?”, mentre diversi utenti hanno invitato Viviani a reagire: “Fossi in lui ti denuncerei”, “Lascialo in mutande”.

Tra le migliaia di interazioni, molti hanno invece espresso disappunto per l’ennesimo richiamo a simboli del passato, giudicato “fuori luogo” e “irrispettoso” nei confronti dello sportivo.

Il ciclista Elia Viviani, dal canto suo, non ha commentato l’episodio.