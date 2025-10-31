Bari, via Argiro in ritardo: i cantieri rischiano di rovinare il Natale dello shopping, commercianti furiosi

La riqualificazione della via simbolo dello shopping barese procede a rilento: difficile completare i primi due isolati entro il 15 dicembre. I lavori proseguiranno anche a Natale.

Lavori in ritardo e malumore nel cuore del centro

A Bari la riqualificazione di via Argiro si trasforma in una vera e propria corsa contro il tempo. Il cronoprogramma fissato dal Comune di Bari prevedeva la conclusione dei lavori sui primi due isolati entro il 15 dicembre, in tempo per restituire alla città una delle sue strade più frequentate durante il periodo natalizio. Tuttavia, a causa di alcune criticità emerse durante le operazioni, l’obiettivo sembra sempre più difficile da raggiungere.

Al momento, solo in uno dei due tratti interessati si intravede la possibilità di rispettare i tempi previsti, mentre sul secondo permangono forti dubbi. Gli interventi, infatti, hanno incontrato imprevisti legati alla rete dei sottoservizi e alle forniture dei materiali, rallentando la tabella di marcia.

Commercianti in difficoltà e lavori anche durante le feste

La situazione preoccupa soprattutto i commercianti, già messi a dura prova dalle limitazioni imposte dal cantiere negli ultimi mesi. Le attività di via Argiro, cuore pulsante dello shopping cittadino, lamentano un calo degli incassi e temono che il protrarsi dei lavori durante il periodo natalizio possa compromettere ulteriormente la stagione più importante dell’anno.

Nonostante le proteste, l’amministrazione comunale ha confermato che le opere proseguiranno anche durante le festività, senza sospensioni. Da lunedì è previsto inoltre l’avvio dei lavori sul quarto isolato, con ulteriori disagi per residenti e passanti. L’obiettivo resta quello di completare il progetto complessivo di riqualificazione entro la primavera 2026, ma i tempi si fanno sempre più stretti.

L’obiettivo del Comune e il clima di attesa

Il progetto di rinnovamento di via Argiro mira a trasformare la principale arteria commerciale di Bari in un boulevard moderno e pedonale, con nuova pavimentazione, arredi urbani e illuminazione. Un investimento che dovrebbe valorizzare il centro cittadino, ma che oggi divide l’opinione pubblica tra chi apprezza la visione di lungo periodo e chi teme gli effetti immediati sui negozi.

L’amministrazione comunale segue da vicino l’andamento dei lavori e punta a recuperare terreno, ma resta il nodo delle scadenze: riuscire a liberare almeno un tratto della strada entro metà dicembre appare oggi una sfida complicata. Intanto, tra cantieri, rumori e difficoltà logistiche, i commercianti continuano a sperare che il Natale barese non perda la sua vetrina più luminosa.