Rissa tra Pietrangeli e Panatta: “Non è bello da te, che un tempo dicesti di lasciarmi in pace”

Botta e risposta tra Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta dopo l’intervista in cui Panatta si sarebbe definito l’unico italiano ad aver vinto il Roland Garros.

La risposta ironica di Pietrangeli: “Carissimo Adriano, che ti succede?”

Il primo a rompere il silenzio è stato Nicola Pietrangeli, che sulle pagine di Supertennis ha reagito alle parole attribuite ad Adriano Panatta nell’intervista pubblicata sul Venerdì di Repubblica. Nell’articolo, Panatta avrebbe affermato di essere “l’unico italiano ad aver vinto il Roland Garros”. Una frase che lo storico campione, oggi in convalescenza dopo un intervento all’anca destra, ha commentato con sarcasmo: «Carissimo Adriano, ma che ti succede? È vero che non sto bene ma se mi levi pure i Roland Garros (sono due, i singolari. E poi ci sarebbero il doppio con Sirola e quello misto) allora vuoi stravincere». Una replica pungente ma accompagnata dal suo consueto umorismo, che lascia intuire un retrogusto di fastidio per un primato che Pietrangeli non vuole sentirsi sottrarre.

“Non è bello da te, che un tempo dicesti di lasciarmi in pace”

Nel suo intervento, Nicola Pietrangeli ha ricordato a Panatta di aver sempre difeso il suo nome, citando una frase che lo stesso ex tennista romano gli dedicò in passato: «Lasciate in pace Pietrangeli, che ha novant’anni». Proprio per questo motivo, dice di essere rimasto colpito dal tono dell’intervista: «Per carità, è vero che sto più di là che di qua, però mi atterri così… e non è bello». L’ex campione ha poi ipotizzato due scenari: o la giornalista ha riportato male il contenuto, oppure Panatta non ha corretto una frase che avrebbe potuto generare equivoco. «Nel primo caso, pazienza. Ma nel secondo avresti dovuto correggere. E se mi levi pure i Roland Garros allora vuoi stravincere». Tra ironia e stilettate, il messaggio è chiaro: la rivalità sportiva non finisce con il ritiro, soprattutto quando in gioco ci sono record e memoria storica.

La replica di Panatta: “Ho detto l’ultimo, non l’unico”

La risposta di Adriano Panatta non si è fatta attendere. Su X, l’ex numero uno italiano ha chiarito la sua versione: «Leggo che Pietrangeli si è risentito perché in una intervista avrei detto che sono stato l’unico ad aver vinto il Roland Garros. Nicola guarda che ho detto o intendevo dire l’ultimo, non mi sono mica rinco***onito. Però ammazza quanto sei permaloso… Ti voglio bene». Una replica diretta, condita da affetto ma anche da una punta di provocazione, che conferma quanto la memoria sportiva resti terreno sensibile anche tra due leggende dello stesso tennis italiano.