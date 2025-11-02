Cittadino di Bisceglie va in pellegrinaggio a Santa Rita, ha un infarto e muore davanti alla Basilica

Un pellegrino di Bisceglie si è accasciato al suolo subito dopo la visita alla Basilica di Santa Rita a Cascia: inutili i soccorsi dei sanitari.

Il malore improvviso dopo la visita alla Basilica

Un uomo originario di Bisceglie è morto a Cascia dopo essere stato colpito da un improvviso infarto durante un pellegrinaggio nei luoghi dedicati a Santa Rita. La vittima, che faceva parte di un gruppo partito dalla Puglia per trascorrere un fine settimana di preghiera, aveva appena terminato il percorso all’interno della Basilica quando ha accusato un forte dolore al petto. Secondo le testimonianze, si sarebbe accasciato a terra senza riuscire più a reagire. I presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi, mentre alcune persone hanno tentato di praticargli le prime manovre di emergenza in attesa dei sanitari.

I soccorsi e il tentativo disperato di rianimarlo

Sul posto sono intervenuti rapidamente i mezzi di emergenza, ma nonostante le manovre di rianimazione eseguite a lungo, il cuore dell’uomo non ha più ripreso a battere in modo autonomo. Il personale medico ha potuto soltanto constatarne il decesso. La morte, riferiscono fonti presenti sul posto, è avvenuta in pochi minuti, lasciando sotto shock i pellegrini che con lui avevano condiviso il viaggio spirituale.

Lo shock del gruppo partito dalla Puglia per il pellegrinaggio

Profondo lo sconcerto tra le persone che viaggiavano con lui, molti dei quali hanno assistito alla scena senza poter fare nulla. Il gruppo era arrivato in Umbria per un momento di devozione e raccoglimento nei luoghi simbolo della Santa, ma il tragico evento ha interrotto il programma e lasciato tutti in evidente stato di turbamento. Le autorità locali hanno provveduto agli adempimenti di rito e alla gestione del rientro della salma verso la Puglia.