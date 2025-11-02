Bari, risse a ripetizione in Piazza Umberto, Botte, panico e fuggi fuggi dei i passanti

Due episodi di violenza nel giro di poche ore in Piazza Umberto: fermato un ragazzo, residenti in allarme per la sicurezza nell’area universitaria.

Il primo scontro nel tardo pomeriggio e il fermo della polizia

Tensione crescente nel cuore di Bari, dove nel pomeriggio di oggi si sono verificate due risse a distanza di poche ore in Piazza Umberto, zona già al centro delle segnalazioni per sicurezza e degrado. Il primo episodio è avvenuto intorno alle 18, quando un acceso litigio tra alcuni giovani, descritti come di origine straniera, è degenerato all’angolo con via Prospero Petroni. La scena, ripresa da passanti e poi diffusa nelle chat locali, mostra spintoni e urla prima dell’intervento delle forze dell’ordine. Secondo le prime ricostruzioni, la lite sarebbe nata dopo che un ragazzo, con un gatto in braccio, è stato accusato dagli altri di maltrattare l’animale. L’animale è stato recuperato e messo al sicuro, mentre uno dei giovani è stato fermato per accertamenti.

Le proteste dei residenti: “Qui la situazione è tornata fuori controllo”

L’episodio ha riacceso le critiche dei residenti, che denunciano il ritorno di episodi inquietanti nonostante i recenti annunci di intensificazione dei controlli nella zona universitaria. «Dopo le rassicurazioni di settembre da parte del sindaco Leccese, Piazza Umberto è tornata zona off-limits. Ieri abbiamo chiamato le forze dell’ordine perché alle 7.45 c’erano persone che si drogavano dietro l’edicola, davanti ai ragazzi che andavano a scuola. Non è intervenuto nessuno», racconta una residente. Negli ultimi mesi la piazza era stata indicata come priorità per il presidio urbano, ma secondo gli abitanti la situazione sarebbe tornata a peggiorare nonostante la presenza più frequente di pattuglie.

Un secondo episodio in serata e nuova fuga dei passanti

Una nuova rissa è scoppiata in serata, quando un gruppo di giovani ha iniziato a spintonarsi e colpirsi con calci e pugni, generando confusione tra chi si trovava in piazza e provocando un fuggi fuggi verso le vie laterali. Anche in questo caso sono stati allertati gli agenti, ma non risultano fermi al momento.