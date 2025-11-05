Insulti alla Meloni, Pappalardo su Belve: “Solo un gesto poco reverenziale, poi ho chiesto scusa”

Il cantante chiarisce l’episodio degli insulti a Giorgia Meloni: “Mi sono lasciato andare, ma non volevo offendere”. Tra aneddoti, ironia e confessioni sulla sua vita privata.

“Ho fatto solo un gesto, poi ho chiesto scusa”

Ospite di Francesca Fagnani a Belve su Rai 2, Adriano Pappalardo ha affrontato il caso che nelle scorse settimane lo aveva riportato al centro delle polemiche: gli insulti rivolti alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante una serata musicale. “Ho fatto solo un gesto poco reverenziale e alla seconda canzone ho chiesto scusa”, ha dichiarato l’artista, spiegando di essersi lasciato trascinare dall’atmosfera del momento.

La conduttrice gli ha ricordato che non si era trattato soltanto di un gesto, ma anche di parole pesanti, e gli ha chiesto conto di un presunto episodio avvenuto prima dell’esibizione: “È vero che qualcuno le ha detto ‘qua siamo tutti di sinistra’?”. Pappalardo, con il suo consueto tono ironico, ha risposto: “Inventato no. Ho sentito qualcosa…”, lasciando intendere di non voler alimentare ulteriori polemiche.

Battute, musica e autoironia

Durante l’intervista non sono mancati momenti più leggeri. La Fagnani ha invitato Pappalardo a canticchiare Yesterday, e lui ha divertito il pubblico con il suo celebre “inglese maccheronico”. La giornalista ha scherzato: “Un suo cavallo di battaglia, ma le parole un po’ le inventa”. L’artista ha replicato con una battuta: “Anche Battisti faceva provini in finto inglese. E Celentano fece Prisencolinensinainciusol”.

Un siparietto che ha stemperato i toni, mostrando ancora una volta il carattere istrionico e autoironico del cantante, capace di passare dalle provocazioni alla leggerezza con disinvoltura.

Amore, gelosia e confidenze senza filtri

La conversazione si è poi spostata sulla vita privata di Pappalardo, che ha parlato del suo lungo matrimonio e dei momenti difficili. “Stavo girando La Piovra e c’è stata una ragazza”, ha ammesso, riferendosi a un suo tradimento passato. La Fagnani lo ha incalzato: “Sua moglie le disse di volersi vendicare andando con Michele Placido. Lei l’avrebbe sopportato?”. “Un suo tradimento? No”, ha risposto l’artista, con tono fermo.

Infine, un passaggio più intimo e ironico: “Ha detto che per lei il sesso è al primo posto in un’unione. È ancora così?”, ha chiesto la conduttrice. “Vale ancora, e oggi è ancora più bello”, ha risposto sorridendo. Quando la giornalista gli ha ricordato una sua vecchia dichiarazione – “Ha detto di poter durare due o tre ore consecutive” – lui si è schermito: “Chi l’ha detto?”. “Come chi, lei!”, ha ribattuto la Fagnani, tra le risate del pubblico.