Belve, Maria De Filippi porta le analisi del sangue e la Fagnani le legge in diretta

Maria De Filippi torna ospite di Belve e consegna a Francesca Fagnani le sue analisi del sangue, dando vita a un siparietto ironico sul sogno mancato della conduttrice Rai: fare il medico.

L’ospitata che diventa una visita medica televisiva

Nel nuovo episodio di Belve, Maria De Filippi torna nello studio guidato da Francesca Fagnani per un incontro diverso dal solito. Dopo le due domande della precedente puntata, questa volta la conversazione ruota attorno a un aspetto personale della padrona di casa del programma: il suo desiderio mai realizzato di lavorare nella medicina. La giornalista, nota per la sua auto-ironia sulla propria ipocondria, ammette: “Lo so da una vita che avrei dovuto cambiare lavoro”, rivelando una passione tanto inattesa quanto autentica. È proprio da questo spunto che nasce l’idea di analizzare insieme gli esami clinici della conduttrice Mediaset, trasformando l’intervista in una sorta di consulto “professionale”.

La lettura dei valori e l’ipotesi sull’allergia ai cani

La conduttrice mostra a Fagnani le proprie analisi del sangue, risalenti a una settimana prima. La giornalista sorprende il pubblico interpretando rapidamente le sigle cerchiate dai laboratori, fermandosi sugli eosinofili leggermente alti rispetto ai parametri. Fagnani individua una possibile causa: la convivenza della De Filippi con due cani. La conduttrice conferma, ma minimizza l’aspetto clinico con ironia. Anche il colesterolo risulta sotto controllo, ma De Filippi chiarisce di assumere una compressa su prescrizione medica: “È il mio tallone d’Achille, ce l’ho in famiglia”. A quel punto, Fagnani propone un’alternativa naturale alle statine, consigliandole un integratore. La risposta della conduttrice è netta: “Mi fido del mio medico e prendo quello che mi dà”.

Il quiz, il camice e il ricettario: Fagnani ‘diventa’ medico per un giorno

Nella parte finale, il gioco si ribalta: è Maria De Filippi a mettere alla prova l’amica con un quiz composto da tre casi clinici inventati. Fagnani risponde con sicurezza a tutte le domande, guadagnandosi i premi preparati per lei: un camice bianco e un ricettario con pagine bianche, da usare per compilare prescrizioni immaginarie. De Filippi, ridendo, si scusa con la categoria dei medici, ma Fagnani ribatte: “Sono miei colleghi”, chiudendo il siparietto con quella vena ironica che ha reso celebre Belve. L’incontro, pur lontano dal tono delle interviste più graffianti del programma, mette in scena un rapporto confidenziale e televisivamente insolito tra due protagoniste della tv italiane.