Achille Lauro si inginocchia e chiede scusa a Giorgia in diretta a X Factor: “Innanzitutto il rispetto”

Dopo lo scontro avvenuto nel precedente live, Achille Lauro apre la puntata con un gesto pubblico di riconciliazione: una rosa bianca e un inchino davanti a Giorgia.

Il gesto in apertura di puntata e la reazione del pubblico

Durante la terza diretta dei live di X Factor, Achille Lauro ha deciso di affrontare la polemica nata una settimana prima e di scusarsi davanti a Giorgia, conduttrice del talent. È salito sul palco con una rosa bianca, si è inginocchiato davanti a lei e le ha porso il fiore, accompagnando il gesto con poche parole: «Mi dispiace, il rispetto viene prima di tutto». La conduttrice ha accettato il gesto con un sorriso e un abbraccio, mentre il pubblico in studio ha applaudito a lungo. La scena, immediatamente diventata virale sui social, è stata interpretata come una riconciliazione ufficiale dopo le tensioni in diretta.

Lo screzio nel live precedente e le critiche online

La polemica era nata durante il secondo live, quando nel ballottaggio tra Michelle e Amanda la produzione aveva richiesto ai giudici di votare in ordine prestabilito. Achille Lauro si era rifiutato di iniziare la votazione e aveva insistito per parlare per ultimo, dicendo: «Non ci impuntiamo, perché io allora mi impunto più di tutti voi». La frase aveva messo in difficoltà Giorgia, costretta ad adattarsi per non interrompere la diretta. L’episodio aveva immediatamente scatenato reazioni sui social, con molti spettatori che avevano accusato il cantante di mancanza di rispetto verso la conduttrice. Il tema aveva continuato a circolare per giorni, tra clip condivise e commenti polemici, fino alla decisione di Lauro di intervenire pubblicamente.

Le scuse e le reazioni dei fan

Il gesto di pace, accolto da Giorgia con eleganza, ha diviso il pubblico social ma ha anche chiuso la frattura tra i due protagonisti dello show. «A volte l’istinto prende il sopravvento, ma il rispetto viene prima di tutto», ha spiegato Achille Lauro. Sui social molti spettatori hanno apprezzato la scelta di scusarsi in diretta: «Va bene, sei perdonato, ma non farlo più», ha scritto un utente. Altri hanno definito il gesto “troppo teatrale”, pur riconoscendo che il cantante abbia ammesso l’errore. La scena segna il ritorno a un clima disteso tra giudici e conduttrice, confermando il legame di stima citato da Giorgia subito dopo l’abbraccio.