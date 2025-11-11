Poliziotta investe dei bambini durante una dimostrazione ma si preoccupa solo che la moto non riparte, il video fa il giro del mondo

Durante un evento sulla sicurezza a Suzhou, una poliziotta perde il controllo della moto e travolge alcuni bambini: il filmato diventa virale sui social.

L’incidente durante l’evento “Cina sicura”

Solo 43 secondi di video sono bastati per scatenare indignazione e stupore. A Suzhou, città non lontana da Shanghai, una poliziotta ha perso il controllo della sua moto durante una manifestazione pubblica dedicata alla sicurezza, travolgendo alcuni bambini in prima fila. L’episodio è avvenuto lo scorso 8 novembre, durante l’evento “Cina sicura”, organizzato dalle autorità locali per mostrare l’efficienza e la disciplina delle forze dell’ordine. La sfilata, che doveva essere una dimostrazione di forza e affidabilità, si è trasformata in una scena di panico. Dopo pochi metri dalla partenza, la poliziotta ha perso il controllo della moto e si è schiantata contro la folla di piccoli spettatori. Fortunatamente, i bambini coinvolti sono riusciti a rialzarsi senza gravi conseguenze, grazie alla bassa velocità del mezzo.

Le reazioni dopo l’incidente

Il filmato dell’accaduto, pubblicato sui social e rilanciato da numerosi utenti su X (ex Twitter), mostra la confusione generale seguita all’impatto. Le urla del pubblico e l’intervento immediato di altri agenti hanno evitato il peggio. La protagonista dell’incidente, visibilmente sotto choc, è stata ripresa mentre tentava di rimettere in moto il veicolo o di segnalare un guasto meccanico, senza rendersi immediatamente conto della gravità di quanto accaduto. Solo dopo alcuni secondi si è avvicinata al gruppo dei bambini travolti, restando però in disparte mentre i colleghi soccorrevano i piccoli.

Il video diventa virale e suscita polemiche

Il comportamento della poliziotta ha suscitato polemiche e ironie online. Molti utenti hanno commentato il contrasto tra il tema dell’evento – la sicurezza pubblica – e l’incidente che ne ha compromesso l’immagine. Diversi messaggi sui social cinesi hanno espresso indignazione per l’apparente mancanza di empatia mostrata dalla donna subito dopo l’impatto, mentre altri hanno difeso l’agente, sottolineando il probabile stato di shock in cui si trovava. Le autorità locali non hanno ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale sull’accaduto, ma secondo fonti dei media cinesi sarebbero state avviate verifiche interne per chiarire le cause del malfunzionamento del mezzo e valutare le responsabilità.