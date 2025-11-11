Thais Wiggers e il nuovo compagno: “Ci stiamo frequentando, sono felice”

L’ex velina di Striscia la Notizia è stata sorpresa a Milano con un uomo misterioso. “È una storia recente, ma sono felice”, ha dichiarato.

Le nuove foto e la conferma di Thais Wiggers

Dopo mesi di silenzio e dolore per la scomparsa dell’ex compagno Paul Baccaglini, la showgirl brasiliana Thais Wiggers torna a sorridere. L’ex velina di Striscia la Notizia, classe 1985, è stata paparazzata dal settimanale Diva&Donna insieme a un uomo misterioso durante una passeggiata nel centro di Milano. Abbracciati e complici, i due sono apparsi sereni e affiatati. Lei indossava jeans e maglione bianco, lui una giacca marrone e un look casual. Il settimanale ha diffuso gli scatti sui social con la didascalia: “Thais Wiggers, ex velina di Striscia la Notizia, ha un nuovo cavaliere misterioso”. Poco dopo, è stata la stessa Thais a confermare il gossip, rivelando: «Ci stiamo frequentando da poco, sono felice e vedremo come andrà». Parole che lasciano intendere l’inizio di una nuova fase di vita per la modella, dopo anni complessi segnati da lutti e separazioni.

Un nuovo capitolo dopo il dolore

La ritrovata serenità di Thais Wiggers arriva dopo la tragica scomparsa di Paul Baccaglini, suo compagno dal 2010 al 2018, trovato morto nella sua abitazione di Segrate lo scorso settembre. In quell’occasione, la showgirl aveva espresso il suo dolore con un messaggio sui social: «Purtroppo le vicissitudini della vita ci hanno portato lontani… ma restavano i bei ricordi di un periodo intenso e importante passato insieme. Le mie condoglianze e un abbraccio stretto alla famiglia. Rip, Paul». Prima ancora, Thais era stata legata a Teo Mammucari, con cui ha avuto la figlia Julia, nata nel 2008. Dopo anni lontana dai riflettori, l’ex velina ha ripreso a lavorare come modella e content creator, mantenendo un profilo riservato ma molto seguito.

Una rinascita nel segno della discrezione

Sebbene l’identità del nuovo compagno non sia ancora nota, le immagini pubblicate da Diva&Donna mostrano un legame già complice e affettuoso. L’uomo, più grande d’età rispetto alla showgirl, sembra avere riportato serenità nella vita di Thais, che in passato aveva raccontato la difficoltà di conciliare carriera, maternità e vita privata. Oggi, a 40 anni, la modella brasiliana sembra pronta a voltare pagina, scegliendo di vivere questa nuova storia con discrezione ma senza nascondersi. Il sorriso ritrovato e la dolcezza delle foto diffuse dal settimanale testimoniano una rinascita personale e sentimentale che i fan hanno accolto con affetto e curiosità.