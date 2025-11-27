Bari Monopoli, poliziotto-rugbista salva tre persone dalle fiamme durante il turno ai seggi

Il 39enne agente Paolo Pacello di Monopoli, rugbista delle Tigri Bari, interviene fuori da una scuola e porta in salvo tre persone bloccate in una casa avvolta dal fumo.

L’allarme improvviso durante il servizio ai seggi

Alle 12 di un lunedì di novembre, l’agente Paolo Pacello, 39 anni, in servizio di vigilanza ai seggi elettorali all’interno della scuola Giovanni Paolo II di Monopoli, nota dalla finestra una colonna di fumo nero alzarsi rapidamente verso il cielo.

Pacello, rugbista delle Tigri Bari, decide di intervenire senza attendere l’arrivo dei soccorsi, mentre un collega avvisa i Vigili del Fuoco e il personale del Commissariato.

Il fumo proviene da un casolare in contrada Lamalunga, dove un incendio sta divorando copertoni e materiali accatastati accanto all’abitazione.

Le fiamme hanno già raggiunto l’immobile e al suo interno si trovano tre persone vulnerabili: un’anziana donna su sedia a rotelle, la nuora e un bambino di dieci anni con disabilità.

Nessuno di loro si è reso conto del pericolo che avanza all’esterno.

L’ingresso nell’abitazione e la messa in salvo della famiglia

Pacello raggiunge il casolare insieme al proprietario di casa, arrivato nel frattempo.

I due utilizzano un idrante agricolo come strumento d’emergenza per contenere l’avanzata delle fiamme e impedire che raggiungano un deposito vicino.

Durante l’intervento gli agenti scoprono più bombole di GPL già surriscaldate, una delle quali emette una fiammata accompagnata da un sibilo continuo.

Nonostante il rischio, Paolo Pacello entra nell’abitazione e guida fuori l’anziana, la donna e il bambino, aiutandoli a raggiungere una zona sicura.

Il salvataggio avviene pochi minuti prima dell’arrivo della Volante, che delimita l’area e assicura che il flusso dei votanti continui regolarmente.

Lo spegnimento definitivo e la sicurezza dell’area

I Vigili del Fuoco completano lo spegnimento poco dopo, riscontrando danni alle bombole e fuoriuscite di gas causate dal calore.

Per questo viene richiesto il supporto del nucleo Nbcr da Bari, che si occupa della messa in sicurezza del materiale pericoloso.

Sul posto interviene anche la Polizia Locale, mentre l’area viene progressivamente resa agibile.

L’incendio viene domato senza conseguenze per la famiglia e senza feriti tra residenti, agenti o soccorritori.

L’intervento dell’agente, noto per la sua esperienza sul campo da rugby, evidenzia la tempestività e la freddezza necessarie in situazioni ad alto rischio.

La sua azione ha evitato che le fiamme si trasformassero in una tragedia per tre persone che non avrebbero potuto mettersi in salvo autonomamente.