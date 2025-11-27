Rocco Amato, trovato morto a Barcellona il giovane scomparso da tre giorni

Il corpo di Rocco Amato, giovane di Francolise molto legato anche a Carinola, è stato trovato a Barcellona dopo tre giorni senza notizie. Indagini in corso.

Scomparso da domenica: amici e conoscenti in allerta

Di Rocco Amato, giovane originario della provincia di Caserta, non si avevano più notizie da domenica 23 novembre.

Gli amici avevano lanciato numerosi appelli sui social dopo aver tentato invano di mettersi in contatto con lui.

Le foto del ragazzo erano state condivise da decine di persone sia in Italia sia in Spagna, con messaggi che invitavano chiunque avesse informazioni a farsi avanti.

La scomparsa era stata denunciata e anche le autorità catalane avevano avviato le ricerche.

Il giovane viveva da alcuni anni a Barcellona, dove si era trasferito per motivi personali.

Il ritrovamento del corpo e le prime verifiche investigative

Dopo tre giorni di apprensione è arrivata la notizia che familiari e amici temevano.

Il corpo di Rocco Amato è stato trovato sul territorio catalano in circostanze che non sono state rese note.

Le autorità locali hanno aperto un’inchiesta per chiarire ciò che è accaduto nelle ore precedenti alla morte del giovane.

Al momento non vengono escluse ipotesi e gli investigatori attendono gli esiti degli accertamenti medico-legali.

La famiglia, in Italia, è stata informata attraverso i canali ufficiali e rimane in attesa di dettagli certi sulle dinamiche.

Il dolore di Francolise e Carinola per una perdita improvvisa

La notizia della morte di Rocco Amato ha colpito profondamente Francolise e Carinola, dove il ragazzo era molto conosciuto.

Il tam-tam online dei giorni precedenti aveva riunito molte persone nel tentativo di ritrovarlo.

Gli stessi amici che avevano condiviso gli appelli hanno espresso cordoglio e incredulità sui social, ricordandolo come un giovane solare e affettuoso.

Numerosi messaggi di vicinanza sono arrivati alla famiglia, sconvolta da un epilogo che nessuno immaginava.

Le autorità catalane proseguiranno le verifiche per fare piena chiarezza sulla morte del giovane e ricostruire con precisione gli ultimi spostamenti.