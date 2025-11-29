Il ritorno di Checco Zalone, al cinema con Buen Camino, cast e trama del film

Il nuovo film di Checco Zalone diretto da Gennaro Nunziante arriva nelle sale il 25 dicembre 2025, anticipato da un poster che svela atmosfere di viaggio.

Il ritorno di Zalone e Nunziante

Medusa Film e Indiana Production hanno diffuso il primo poster di Buen Camino, il nuovo progetto che segna la reunion tra Checco Zalone e il regista Gennaro Nunziante.

La pellicola sarà distribuita nelle sale dal 25 dicembre 2025, a cinque anni dall’ultimo titolo interpretato e diretto da Zalone.

L’immagine promozionale introduce un’ambientazione legata al viaggio, suggerendo il tono narrativo che accompagnerà la storia.

Nel racconto ufficiale si legge: “Checco, ricco e viziato erede di un impero di fabbricanti di divani, è costretto ad abbandonare una vita dorata per mettersi sulle tracce della figlia adolescente scomparsa. Suo malgrado si ritrova sul Cammino di Santiago, il reticolo di percorsi di pellegrinaggio che convergono verso Santiago di Compostela.

Questo inaspettato viaggio, tra fatiche, vesciche, scontri, rivelazioni, diventerà per padre e figlia un’occasione unica per conoscersi davvero.

” La produzione mantiene riserbo sulla trama completa, mentre circolano voci di cronaca legate alla vita privata dell’attore, come “Checco Zalone e Mariangela Eboli si sono lasciati dopo 18 anni” e “Checco Zalone e Virginia Raffaele stanno insieme”.

Cast, produzione e parola chiave cinema

Nel cast figurano Beatriz Arjona e Letizia Arnò, che affiancano Checco Zalone in una storia costruita tra ironia, viaggio interiore e dinamiche familiari.

Il soggetto e la sceneggiatura sono firmati da Luca Medici e Gennaro Nunziante, mentre la produzione è affidata a Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito e Daniel Campos Pavoncelli per Indiana Production, in collaborazione con Medusa Film, MZL e Netflix.

Il film è stato realizzato grazie al contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura. Al momento non sono stati diffusi dettagli aggiuntivi sul trailer o sulle restanti ambientazioni, che verranno presentati nelle prossime settimane.

Dalla comicità ai record

La collaborazione tra Checco Zalone e Gennaro Nunziante è legata a risultati straordinari al botteghino. Insieme hanno realizzato titoli capaci di superare ogni previsione, come Che bella giornata, Sole a catinelle e Quo vado?, tuttora il film italiano più visto di sempre con oltre 65 milioni di dollari incassati.

Il nuovo progetto rappresenta il ritorno dell’artista dopo Tolo Tolo, uscito nel 2020 e capace di superare i 46 milioni di euro al box office italiano.

Negli ultimi anni Zalone ha consolidato il suo ruolo nel panorama cinematografico nazionale, ottenendo riconoscimenti come il David dello Spettatore per Tolo Tolo e il David di Donatello per la Miglior Canzone Originale con Immigrato alla 66ª edizione dei premi.