Un uomo di 40 anni è morto in Puglia in seguito ad un incidente stradale. L’uomo era a bordo della sua moto sulla strada provinciale che collega Martina Franca e Massafra e per cause in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo.

L’uomo è morto per le gravi ferite riportate. Il 40 enne si chiamava Giovanni Di Lonardo.