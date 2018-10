Famoso rapper muore mentre sta girando il video clip del suo ultimo disco

Un rapper molto famoso in Canada è morto mentre girava il video clip del suo ultimo successo. Il rapper si chiamava Jon James McMurray e avrebbe dovuto ballare sull’ala di un piccolo aereo da turismo, purtroppo il suo paracadute, per cause in via di accertamento, non si è aperto.

L’uomo si è schiantato al suolo. Sul posto sono intervenuti diversi soccorritori ma l’urto è stato violentissimo e per il famoso rapper non c’era più nulla da fare.

Il rapper per girare il video si era allenato per mesi ma qualcosa subito dopo il lancio è andato storto.

Il rapper era nato a Calgary in Canada nel 1988. E’ stato un noto sciatore ma dopo un incidente aveva deciso di darsi alla musica con un grandissimo successo.