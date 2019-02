Inter – Bologna, probabili formazioni e diretta live streaming gratis oggi su Wiziwig

Una partita da cardiopalma quella tra Inter e Bologna del nuovo allenatore Sinisa Mihajlovic. L’Inter è terza in classifica e deve cercare di incrementare i punti in classifica per mettere al sicuro una qualificazione alla prossima Champions.

Il Bologna è in piena bagarre retrocessione. Gli emiliani sono terzultimi con un desolante rollino di marcia: 2 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte.

La partita si disputerà oggi alle ore 18 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il delicato scontro potrà essere seguito in diretta sui canali Sky e in streaming su Sky Go.

Sempre in streaming l’incontro è possibile vederlo anche su wiziwig una piattaforma dove è possibile vedere in diretta diversi avvenimenti sportivi tra i quali anche le partite di serie A del campionato italiano.

L’Inter dovrà fare a meno di Politano squalifica e degli infortunati Vrsaljko, Keita e Borja Valero. Ritorna dal primo minuto al centro della difesa De Vrij.

Balottaggio tra Cedric e D’Ambrosio sulla fascia difensiva destra, sicuro il rientro dal primo minuto di Perisic.

Il nuovo tecnico del Bologna Mihajlovic ha deciso di confermare il modulo tattico 4-3-3. Non si attendono grosse novità rispetto alle precedente formazione schierata dall’ex allenatore Pippo Inzaghi. In porta confermato Skorupski. Il nuovo arrivato Lyanco farà coppia con Danilo al centro della difesa. Probabile al centro dell’attacco l’inserimento Destro.

Ecco le formazioni che potrebbero scendere in campo allo stadio Meazza di San Siro alle 18 di oggi:

INTER (4-3-3): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic, João Mario; Candreva, Icardi, Perisic.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Calabresi, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Orsolini, Destro, Palacio.