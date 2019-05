Mamma si ferma per l’insistenza del figlio che vuole un gelato e vince 750 mila dollari

Una mamma della California ha raccontato che l’insistenza di suo figlio per avere un gelato le ha fatto vincere un jackpot della lotteria da 750.000 dollari.

Mai Thao ha detto ai funzionari della Lotteria della California che era uscita a fare una passeggiata con i suoi figli di recente quando uno di loro ha iniziato ad insistere che voleva un ghiacciolo.

La donna alla fine ha ceduto, e si è fermata ad un negozio per accontentare il bambino. Già che c’era, ha deciso di comprare anche alcuni gratta e vinci. Uno dei biglietti si è rivelato vincente, facendo incassare alla donna ben 750.000 dollari.

“Non potevo crederci”, ha raccontato Mai. “Quando ho controllato, non ci credevo ancora, non sono mai stata fortunata”. La donna ha raccontato che le è servito un po’ per rendersi conto che aveva vinto veramente. “La mia vita cambierà molto, per il meglio”, ha detto.