Tassista egocentrico. Il regolamento comunale impedisce a tassisti di indossare pantaloncini e canottiere, lui al lavoro si presente con una gonna aderente

Il caldo fa brutti effetti. Lavorare per ore al caldo può produrre effetti alla psiche devastanti. In Spagna il regolamento per chi è autorizzato a portare un taxi è molto severo.

I tassisti devono indossare un abbigliamento consono e per questo è vietato indossare pantaloncini o canottiere.

Un tassista ha voluto prendere le contromisure e si è presentato al lavoro con una lunga gonna di colore bianco.

La foto subito ha fatto il giro web suscitando non poca ilarità. La foto è stata scattata a Vigo una città spagnola sulla costa nord – occidentale.

Il regolamento comunale della città vieta espressamente ai tassisti di indossare tute sportive, canottiere e bermuda anche come in questi giorni il termometro segna temperature decisamente molto calde.

L’uomo ha quindi deciso di presentarsi al lavoro con una gonna lunga fino al ginocchio

L’abbigliamento non consono ad un uomo ha fatto subito scattare la denuncia due società di taxi che lavorano a Vigo: “Non siamo in Scozia e quello non è un abito appropriato per andare al lavoro”.

La società per cui lavora il tassista però non ha nessuna intenzione di impedire al suo dipendente di indossare la gonna.

L’annoso caso finirà per essere discusso nel prossimo consiglio comunale.