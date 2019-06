Amore ci vediamo più tardi vado a cena con delle amiche. L’uomo resta a casa con il figlio di 4 anni. Il piccolo vuole l’Ipad. L’uomo utilizza un’app per localizzarlo e scopre che era nella borsa della moglie. La donna non era a cena con le amiche ma a casa del suo capo

Una semplice app che ha scatenato il putiferio. Un uomo sempre molto fedele con la moglie credeva che anche la moglie lo fosse.

Quando la donna lo avvisò che quella sera sarebbe andata a cena con delle amiche, Sean Donis di New York non ci trovò nulla di male.

Lui restò a casa con il loro figlio di 4 anni. Lei doveva essere diretta a una cena con delle amiche nella vicina città di Elizabeth.

Ma il destino delle volte fa brutti scherzi. Il piccolo chiese al padre l’Ipad che però l’uomo non riuscì a trovare.

Così mise in funzione l’app trova il mio iPhone. L’uomo capì che l’Ipad era nella borsa della moglie. La moglie però non si trovava a Elizabeth come aveva detto ma in un’altra città a Pomona dove abitava il suo capo 57 enne.

L’uomo non ci pensò due volte, presa la macchina e raggiunse la casa del capo della moglie. In quella casa trovò la moglie e scoprì che la donna era l’amante del suo capo.

Scoppiò la rissa tra i due uomini e Sean chiese subito i divorzio dalla moglie poi ottenuto con molte difficoltà.