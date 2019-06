Per 10 anni è stata malissimo, nessun medico riusciva a capire il perché fino a quando due operai entrano in casa per fare un lavoro…

Quando si sta bene non si apprezza ciò che si ha, appare tutto normale, svegliarsi la mattina, essere autonomi nel vestirsi, potersi prendere cura di se stessi come meglio si crede, uscire, passeggiare, lavorare ecc Eppure ci si lamenta, per la noia, per la routine, per il desiderio di avere qualcosa di più.

Poi arriva la malattia e si rimpiangono anche le cose più semplici, soprattutto si rimpiange di non averle apprezzate quando tutto sembrava dovuto ma così non è. Chissà cosa avrebbe dato la protagonista di questa storia, una donna di 41 anni, Kathi Wilson che, da un certo punto della sua vita, ha iniziato a stare male. Tanto, ogni giorno sempre di più fino a non alzarsi più dal letto.

Nessun medico riusciva a darsi una spiegazione e la sua malattia sembra impossibile da diagnosticare.

Un giorno la donna decise di far realizzare un bagno nuovo, diverso da quello che aveva con tutti i sanitari nuovi. E qui la svolta. Gli operai che iniziano i lavori si accorgono, sostituendo il vecchio scaldabagno,che questo perdeva gas. Dal momento della sostituzione e molto gradualmente la donna ha iniziato a stare sempre meglio fino a raggiungere la guarigione completa.