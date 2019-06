Stava fotografando una casa che pensava fosse abbandonata, poi ha visto qualcosa ed è rimasta inorridita.

Accadono situazioni che, ,forse, neppure il più bravo sceneggiatore riuscirebbe a scrivere. Questa storia ha una nota di dolcezza che fa fare pace con il mondo e fa credere che , pur se stare al mondo a volte è complicato, se si vive all’insegna della bontà e dell’altruismo, il mondo appunto sarebbe un posto meraviglioso in cui vivere senza se e senza ma. Una ragazza, Leslie aveva da tempo notato una casa abbandonata o almeno lei credeva fosse così e si era avvicinata perchè aveva voglia di immortalarla. Avvicinandosi fino ad entrare aveva, però, scoperto che quella cosa dall’apparenza abbandonata non lo era affatto perché all’interno viveva da solo un uomo. La donna, avvicinandosi e chiedendo il permesso di parlargli aveva notato che l’uomo non aveva un occhio e anche l’altro era in cattive condizioni. Ciò che aveva amareggiato Leslie era che l’uomo viveva da solo in uno stato di estremo degrado senza che nessuno si occupasse di lui.

Leslie da quel momento si prese a cuore quel vecchietto e si occupò di lui rendendo quegli spazi più accoglienti e più vivibili.

Purtroppo le condizioni fisiche dell’uomo andavano peggiorando sempre più tanto che Leslie decise di farlo ricoverare in una casa di riposo dove in tanti si sarebbero occupati di quel vecchietto dolcissimo.