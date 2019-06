Bancomat da sogno, all’improvviso sputa fuori banconote a ripetizione, gente impazzita

Forse è il sogno di ognuno di noi, passare davanti ad un bancomat e prendere al volo banconote che fuoriescono senza controllo.

Ebbene, è quello che è accaduto nei pressi della stazione della metropolitano di Londra.

Chi di fronte a una scena simile non si fermerebbe per cercare di prendere quante più banconote possibili?

E’ accaduto alla fermata Bond Street che ha due linee, quella grigia, la Jubilee e quella rossa, la Central Line.

All’improvviso dal bancomat hanno iniziato a fuoriuscire banconote da 20 sterline.

Questo momento è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza.

In realtà tutto è avvenuto perché un cliente aveva fatto alla macchina una richiesta importante di soldi e la macchina non era stato in gradi di soddisfarlo, allora l’uomo aveva iniziato a prendere a calci l’erogatore più e più volte. Dopo questo momento il bancomat è come impazzito se non si è fermato più nel far venir fuori le monete.

Dalle telecamere si vede che la gente che era di passaggio, pur provando a prendere le monete non ci è riuscita perché sono subito intervenute le forze dell’ordine che hanno sistemato la situazione. Certo l’occasione era ghiotta perché non capita certo tutti i giorni di vedere o assistere a scene del genere.