23enne non riesce ad indossare per due volte lo stesso vestito, cosa ha dichiarato

Una storia raccontata dal Daily Mail che spiega l’ossessione di una ragazza di appena 23 anni che parrebbe legata alla estrema superficialità e alla smisurata voglia di apparire sempre al meglio.

La ragazza ha raccontato che non le riesce proprio di indossare lo stesso vestito due volte.

Lo compra, lo indossa per un’occasione e poi non lo mette più.

Rachael Adams, questo è il suo nome ha detto così: “Non sopporto apparire due volte nelle foto sui social network con lo stesso abito. Io mi sforzo di non farlo ma se esco con un abbigliamento già indossato, non mi faccio fare foto”. E poi aggiunge: “Le cose che mi piacciono di più posso anche tenerle, ma non le indosserei di nuovo”.

La ragazza, dunque pur conscia della sua ossessione e che la sua condotta non è certo equilibrata non riesce a comportarsi diversamente. Almeno c’è di buono che i vestiti che non indossa più e che, evidentemente sono in ottime condizioni avendoli indossate solo una volta, li regala alle associazioni che fanno beneficenza.