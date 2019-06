Un padre fa un regalo unico alla figlia che si deve sposare, ecco di che si tratta

La storia che stiamo per raccontare è stata già raccontata da “Il mattino”.

Un uomo, Ciro D’Ambrosio di Castel Volturno pesava 345 chili e le sue condizioni di salute erano decisamente gravi.

L’uomo riusciva solo a compiere pochi passi e passava la maggior parte del suo tempo nel letto. I suoi organi erano gravemente affaticati e non riusciva in alcun modo a perdere peso.

L’amore per la figlia, però, gli ha dato la giusta motivazione per prendersi cura di se stesso e quando la “sua bambina” gli ha comunicato la data delle nozze, lui le ha promesso che per quel giorno sarebbe dimagrito in modo da poterla portare all’altare.

Nessuno credeva che ce l’avrebbe fatta perché i chili da perdere erano davvero tanti . Ma lui ha voluto a tutti i costi mantenere fede alla parola data a sua figlia e, soprattutto, esserci in un momento così importante e unico della vita della sua bambina e così, con tanti sacrifici ma con altrettanta forza di volontà, è riuscito a mantenere fede alle sue promesse.