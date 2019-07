60 enne stanca del marito subito dopo una vacanza lo abbandona in Autogrill, tenetelo voi

E’ difficile la vita di coppia al giorno d’oggi. Molti rapporti non sono inossidabili e dopo anni di matrimonio sono tante le coppie che scoppiano.

E’ successo a una coppia di vicino a Alessandra. La donna stanca del marito, un ultrasessantenne con problemi di alcolismo, di ritorno da una vacanza lo ha lasciato in un Autogrill a Ovada.

La donna, subito dopo aver abbandonato l’uomo, si è raccomandata col cassiere dicendo: “Vi lascio qui mio marito, tenetelo voi. Occupatevi di lui”.

I due erano di ritorno da una vacanza in Liguria finita come al solito nell’ultimo periodo male. L’uomo è stato preso in consegna dalla polizia stradale che prima lo ha accompagnato nel vicino ospedale, per i dovuti controlli di rito e poi, accertato che stava bene, lo riaccompagnato dalla moglie.

La moglie certamente non ha preso bene il ritorno del marito a casa. Ma soprattutto la donna, è stata avvisata dalle forze dell’ordine che rischia ora una denuncia per abbandono di una persona incapace.