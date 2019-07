Ha una scappatella con la giovane sorella della moglie, da quel momento in poi non ha più smesso di pensare a lei

Un giovane marito di 32 anni non ha voluto confessare il suo nome ma ha inviato una lettera al giornale britannico The Sun con la quale racconta la sua particolare storia.

L’uomo ha avuto una scappatella con la giovane sorella della moglie e da quel momento in poi non è riuscito più a smettere di pensarla.

L’uomo una sera, dopo essere stato in un pub con amici e aver alzato un po’ troppo il gomito, ha trovato per caso la sorella della moglie, una bella ragazza di 27 anni, anch’essa quel giorno ubriaca. I due hanno deciso di tornare insieme in taxi e dopo pochi minuti era già nata la passione.

L’uomo ha raccontato nella sua lettera che: “Mia cognata è più bella di mia moglie, non riesco a smettere di fantasticare su di lei. Amo mia moglie e i nostri due figli, ma ora non so se ricominciare una nuova vita insieme a mia cognata”.

L’uomo chiede consiglio all’esperto in amore del quotidiano The Sun che su quella lettera ha deciso di non commentare.