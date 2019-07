Pilota d’aereo vuole un panino, lo fa ordinare da un hotel a cinque stelle ma la consegna ritarda, quello che succede è incredibile

Un pilota d’aereo che avrebbe dovuto fare la tratta da Lahore verso New York via Manchester , prima della partenza ha avuto fame e ha chiesto cosa ci fosse a bordo da mangiare. Gli hanno risposto che, come al solito, c’era noccioline, biscotti e patatine. Insoddisfatto della risposta e stanco delle solite cose a cui erano costretti a mangiare a bordo per risparmiare, ha deciso che avrebbe ordinato un panino da un hotel a cinque stelle.

Il pilota della compagnia di bandiera pakistana non si è interessato della circostanza che così facendo il volo sarebbe partito con ritardo ma si è impuntato sulla sua richiesta.

Poiché il ritardo cominciava ad essere notevole lui , ad un certo punto, ha addirittura spento i motori.

Il comandante del volo Pk-11 ha deciso che non sarebbe partito a stomaco vuoto.

Finalmente, dopo due ore e mezza i panini sono arrivati e, a quel punto il pilota è partito. La compagnia ha fatto sapere che aprirà un’indagine interna per accertare le responsabilità del pilota.