Durante la cerimonia lo sposo ha un attacco epilettico e la futura moglie si sposa con uno degli invitati

Una situazione al limite del paradossale quella a cui hanno dovuto assistere gli invitati al matrimonio di

Indira, 23 anni e Jugal Kishore, 25 anni.

Tutto stava filando liscio quando all’improvviso, sull’altare il ragazzo è stato colpito da un attacco epilettico. Il ragazzo, purtroppo soffriva di questi attacchi ma non lo aveva rivelato alla futura moglie che, indispettita dalla omissione del suo futuro marito, ha deciso che non lo avrebbe più sposato. Fin qui poco male ma la scelta della mancata moglie di Jugal è andata ben oltre. Perché, in seguito all’attacco epilettico lui è stato portato in ospedale lei ha scelto uno degli invitati per sposarsi

A questo punto c’è stato una parapiglia generale che è sfociato in una rissa.

Poi, in seguito all’intervento delle forze dell’ordine la situazione è ritornata serena.