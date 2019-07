Uomo realizza il suo sogno, compra una macchina da 95mila euro ma per pagare in concessionaria porta centinaia di sacchi di monetine

Un uomo dopo tanti anni di sacrifici ha potuto realizzare un suo sogno: acquistare una macchina da 95.000,00 euro. Fin qui tutto bene se non fosse che il pagamento in concessionaria è avvenuto integralmente con monetine.

La vicenda è accaduta in Cina ed è riferita dal giornale The Shanghaiist che spiega come è avvenuto il tutto.

L’uomo aveva passato anni a mettere da parte la somma che gli serviva per l’acquisto della sua auto da sogno.

Il gesto è da apprezzare solo che era riuscito a mettere da parte solo monetine con le quali si era poi recato in concessionaria per pagare. La concessionaria non si è affatto rifiutata di quella modalità di pagamento decisamente strana ma, ha radunato i suoi dipendenti che hanno dovuto dedicarsi un’ora per conteggiare i soldi e, quando si sono resi conto che il totale corrispondeva esattamente all’importo che serviva per comprare l’auto hanno consegnato le chiavi al nuovo proprietario.

In dieci hanno portato i sacchi contenenti le monetine