Idraulico entra in ospedale indossa il camice e, fingendosi ginecologo, visita tante pazienti

Un uomo, idraulico, è entrato in un ospedale di Pervouralsk, nella regione di Sverdlovsk, in Russia e ha indossato un camice. A questo punto, fingendosi ginecologo, ha girato per il reparto visitando diverse pazienti.

L’uomo, Anton Yarin, 31 anni, è stato molto bravo a fingere tanto che nessuna delle pazienti ha avuto da ridire neppure quando la verità è venuta fuori.

Anton Yarin è stato molto professionale pur non avendo alcuna competenza in materia e si è mostrato così sicuro che nessuno ha dubitato di lui neppure gli altri medici e le infermiere.

Quando è stato scoperto si è giustificato dicendo che non aveva fatto nulla di quello che gli era stato attribuito ma “ero andato a trovare un mio amico e il camice bianco lo avevo messo solo in quel momento”. Invece, le telecamere di sorveglianza hanno dimostrato che si è spacciato per medico .

La notizia è stata riportata dal Mirror.