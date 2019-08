Alessia Marcuzzi e i suoi incontri ravvicinanti del terzo tipo, a cinque anni sul litorale romano ha visto gli Ufo

Un incontro che evidentemente è stato molto shoccante per Alessia Marcuzzi, prossima alla conduzione di Temptation Island Vip.

La conduttrice romana ha voluto svelare un particolare molto inquietante legato alla sua infanzia. A cinque anni era in giro sul litorale romano tra Anzio e Nettuno con la sua bisnonna e ha visto qualcosa di sconvolgente nel cielo.

Un ufo. Era, secondo quanto riferito dalla conduttrice, un disco volante enorme molto luminoso ed ebbe l’impressione che attraversasse il vetro della finestra.

La nota e brava conduttrice a quell’epoca trascorreva le sue vacanze alla casa a mare della sua bisnonna.

La showgirl ha raccontato di essere entrata in contatto quindi con forme di vita non terrestri. Negli anni 70 furono molti gli avvistamenti di ufo da parte di tantissimi romani e si interessarono in tantissimi per comprendere e studiare il fenomeno. Poi però non se ne seppe più nulla e da quel momento in poi non se ne più parlato.

La bella conduttrice ora è in vacanza e spera di ritornare quanto prima a lavoro in un’esperienza, quella della conduzione di Temptation Island Vip, molto entusiasmante ma nello stesso tempo impegnativa.