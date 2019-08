Regala i soldi a un barbone e poi lo segue, quello che accade dopo lo sconvolgerà per sempre

Un noto Youtuber ha voluto fare un esperimento, regalare 100 dollari a un senzatetto. Lo youtuber si chiama Josh Paler Lin e vive a Los Angeles.

Proprio a Los Angeles ha incontrato un senzatetto e gli ha regalato 100 dollari, poi con la telecamera lo ha seguito di nascosto per vedere cosa succedeva.

Il senzatetto si è subito recato in un negozio di generi alimentari che vendeva anche liquori di Los Angeles e questo non faceva presagire nulla di buono, poi però l’incredibile scoperta.

Il senzatetto si chiamava Thomas e da qualche mese chiedeva l’elemosina all’angolo di una frequentatissima strada di Los Angeles.

Lo youtuber non ci ha pensato un attimo ha regalo i 100 dollari al senzatetto e poi ha iniziato a riprendere tutto, per capire che fine facessero i suoi soldi.

Il senzatetto è uscito dal negozio di liquori con una busta. Sembrava che il barbone non era altro che un alcolizzato.

Ma invece non era così. Il senzatetto ha iniziato a girare per i giardini di Los Angeles donando cibo alle persone in difficoltà come lui.

Lo Youtuber a quel punto si è avvicinato al senzatetto e lo abbracciato. L’uomo ha raccontato come mai si era ritrovato per strada. I suoi genitori erano all’improvviso morti e lui senza lavoro non aveva i soldi per pagare l’affitto e si era ritrovato da solo in mezzo alla strada.

Josh a quel punto si è commosso, ha invitato a cena il senzatetto e poi gli ha regalato altri 100 dollari sapendo che ne avrebbe fatto buon uso.