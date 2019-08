Vuole ascoltare cosa stanno dicendo i suoi vicini di casa e le succede una cosa terribile

Una donna stava origliando cosa stessero dicendo i suoi vicini di casa e , poiché l’argomento le stava interessando ha voluto non perdersi neppure una parola e così ha messo la testa tra le inferriate che la separavano dalla casa dei vicini rimanendo incastrata.

Infatti, quando ha provato a ritirare la testa si è resa conto che non usciva più.

A quel punto si è sia spaventata per la situazione sia si è vergognata perché, stando in quel modo, i vicini avrebbero capito cosa stava dicendo. Ed è stato proprio il suo vicino, l’uomo le cui conversazioni stava cercando di ascoltare, a vederla in quel modo e a chiamare l’intervento dei vigili del fuoco. Questa vicenda è accaduta a La Virgina, in Colombia. Le persone intervenute hanno impiegato cinque ore per liberarla.